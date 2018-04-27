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Supermercados

Projeto que proíbe preço mais alto para bebidas geladas vai para sanção

Lei prevê multa para quem colocar preços diferentes por causa de temperatura do produto

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 11:56
Supermercado Crédito: Alexas_Fotos/Pixabay
 
Foi aprovada nesta quinta-feira, dia 26, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a redação final do Projeto de Lei 2.848/2014, que proíbe supermercados e hipermercados de cobrarem preços diferentes para bebidas geladas e em temperatura ambiente. A proposta seguirá para apreciação do governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias para sancioná-la ou vetá-la.
O projeto já tinha passada pelo crivo dos deputados estaduais, mas, por ter recebido uma emenda durante a votação no plenário da Casa, o texto ainda precisava ter sua redação final votada antes de ser enviado a Palácio Guababara.
Uma vez sancionada a lei, em caso de descumprimento, o infrator poderá sofrer penalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor CDC). A regra, no entanto, não se aplicará a bares e restaurantes.
O consumidor é extorquido. Pagar mais porque a bebida está gelada é um exagero muito grande. Então, o objetivo é equiparar o preço. Também tivemos a sensibilidade de não estender a norma aos bares e restaurantes, que sempre precisam vender bebidas geladas aos consumidores, afirmou Paulo Ramos (PDT), autor do projeto.

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