Projeto do aeroporto teve que ser modificado para não nascer velho

Para evitar que o novo complexo aeroportuário já nascesse defasado, mudanças estruturais tiveram que ser feitas no projeto inicial ao longo dos anos. Segundo a Infraero, a atualização do que havia sido projetado visou a adequá-lo à demanda atual e às projeções avaliadas pela empresa.

Nesse sentido, para a obra iniciada em 2015, foram feitos ajustes de layout das áreas das novas instalações, com o aumento de sala de embarque em cinco vezes, fazendo com que toda ela seja maior que o atual terminal de passageiros. Já a sala de desembarque foi duplicada.

Também houve aumento na quantidade de esteiras de bagagens inicialmente previstas, indo de 3 para 5. Já as pontes de embarque foram de 5 para 6. A capacidade de aeronaves posicionadas no pátio também foi aumentada de 8 para 11, o que expandiu a área operacional.