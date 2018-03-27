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Adaptações

Projeto do aeroporto teve que ser modificado para não nascer velho

Veja as mudanças que foram feitas em relação à proposta original

Publicado em 27 de Março de 2018 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 18:36
Para evitar que o novo complexo aeroportuário já nascesse defasado, mudanças estruturais tiveram que ser feitas no projeto inicial ao longo dos anos. Segundo a Infraero, a atualização do que havia sido projetado visou a adequá-lo à demanda atual e às projeções avaliadas pela empresa.
> Da pista de grama ao novo terminal: conheça a história do aeroporto
Nesse sentido, para a obra iniciada em 2015, foram feitos ajustes de layout das áreas das novas instalações, com o aumento de sala de embarque em cinco vezes, fazendo com que toda ela seja maior que o atual terminal de passageiros. Já a sala de desembarque foi duplicada.
Também houve aumento na quantidade de esteiras de bagagens inicialmente previstas, indo de 3 para 5. Já as pontes de embarque foram de 5 para 6. A capacidade de aeronaves posicionadas no pátio também foi aumentada de 8 para 11, o que expandiu a área operacional.
> Como era a vida do capixaba antes das obras do aeroporto
De acordo com a Infraero, essas alterações foram suficientes para que a área administrativa seja otimizada e para deixar o novo aeroporto com uma capacidade de 8,4 milhões de passageiros por ano, o que sinaliza que o terminal de passageiros de Vitória deverá atender, com facilidade, a demanda por transporte aéreo pelos próximos 15 anos, informou a estatal.

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