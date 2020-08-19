Programa de ajuda a micro e pequenas empresas vale por mais 3 meses

O novo prazo para adesão foi publicado nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial da União, com a assinatura do secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa.

A linha de empréstimos é voltada para o financiamento de microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano e de pequenas companhias com renda anual de até R$ 4,8 milhões.