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Socorro financeiro

Programa de ajuda a micro e pequenas empresas vale por mais 3 meses

Aumento do prazo do Pronampe foi publicado nesta quarta-feira (19) no Diário Oficial da União. Empresas podem mandar propostas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 09:03

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 09:03

Cartão de crédito pode virar uma grande dívida
Crédito para pequenos negócios pode salvar muitas empresas de falência durante esta crise Crédito: Pixabay/Mohamed Hassan
Com o prazo do Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno (Pronampe) perto de esgotar, o governo federal decidiu ampliar por mais três meses o período em que as companhias possam apresentar propostas de acesso ao crédito.
O projeto foi criado para socorrer o setor durante a pandemia do novo coronavírus, um dos mais prejudicados e um dos que mais tinha dificuldade de conseguir empréstimos bancários.
O novo prazo para adesão foi publicado nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial da União, com a assinatura do secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa.
A linha de empréstimos é voltada para o financiamento de microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano e de pequenas companhias com renda anual de até R$ 4,8 milhões.

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