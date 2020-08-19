Programa de ajuda a micro e pequenas empresas vale por mais 3 meses

Com o prazo do Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno (Pronampe) perto de esgotar, o governo federal decidiu ampliar por mais três meses o período em que as companhias possam apresentar propostas de acesso ao crédito.
O projeto foi criado para socorrer o setor durante a pandemia do novo coronavírus, um dos mais prejudicados e um dos que mais tinha dificuldade de conseguir empréstimos bancários.
O novo prazo para adesão foi publicado nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial da União, com a assinatura do secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa.
A linha de empréstimos é voltada para o financiamento de microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano e de pequenas companhias com renda anual de até R$ 4,8 milhões.