Profissão blogueira: a rotina de trabalho das celebridades capixabas

Lorraine Stoodley, blogueira de moda Crédito: Vitor Jubini

Elas atraem milhares de seguidores, estão sempre ligadas nas novidades e tendências, ganham mimos de luxo e viagens e são convidadas para as festas mais baladas. São as blogueiras consideradas celebridades no Estado. Mas ao contrário, contrário do que muita gente pensa, a rotina delas não é feita apenas de glamour e, sim, de muito trabalho e dedicação.

Apesar de não revelarem quanto ganham, as digitais influencers alinham seus nomes às marcas conhecidas e a remuneração que recebem vem por meio de pacotes fechados com as empresas. Para se manter em alta, e não perder nenhum seguidor, elas precisam ser fiéis ao seus estilos de vida e preferências.

Ninguém consegue fingir o tempo todo. É preciso ser verdadeiro com o que se faz e com o que está divulgando, afirma a blogueira de moda Lorraine Stoodley, de 36 anos. Ela começou como blogueira por acaso, sem imaginar que viraria uma profissão.

Quando ganhei meu primeiro mimo, que foi uma bolsa, nem acreditei. Minha rotina começa cedo. Há dias que chego a ir de dois a três eventos e para cada um deles uso uma roupa diferente. Se não tiver lugar para trocar, mudo de roupa no carro mesmo. Uma blogueira precisa estar sempre pronta, com cabelo, maquigem e unhas impecáveis, comenta. Lorraine tem

163 mil seguidores no Instagram e recebe mais de 400 mensagens diretas por dia. E ela garante que responde a todos eles.

Já Aline Passamani, do Blog Papo de Casada, tem forte atuação no Instagram, onde ela mostra seu estilo de vida com dicas de moda, culinária e viagens. A carreira de inluenciadora digital é mantida juntamente com a de dentista e hoje ela conta com 178 mil seguidores.

As pessoas foram se indentificando e assim surgiram muitos seguidores. Esse trabalho já dura três anos. As empresas passaram a me procurar e o que era apenas um hobby, acabou virando uma fonte de renda, comenta.

Já Ana Clara Benevides também tem grande atuação no Instagram, mas pretende voltar a escrever o blog assim que fizer os exames da segunda fase da OAB. Ela é ligada à moda, mas percebeu o interesse de pessoas também na área fitness. Hoje, são 75,3 mil seguidores e o trabalho já dura quatro anos.

Quando comecei falava das lojas que costumava comprar minhas roupas e, com isso, os convites para parcerias foram surgindo. Percebo que muita gente entra nesse mercado, mas não fica por muito tempo, pois é preciso ter muito trabalho. No começo, a gente faz muita coisa com permuta até conseguir ter o nome reconhecido e receber por isso. Se a pessoa for pensar apenas no dinheiro, ninguém vai pagar, destaca.

Aline Dias, do Blog Aline Approves, tornou-se uma referencia digital no ramo da gastronomia. Ela que sempre gostou desse seguimento, aproveitou a conclusão do MBA em Comunicação Digital há quatro anos para elaborar o blog.

A ideia era criar uma plataforma para contar minhas experiências com o turismo gastronômico. Sou publicitária e mantenho o blog e o Instagram como um bobby. Os pacotes de trabalho são fechados conforme as propostas recebidas, diz. Ela tem 26,4 mil seguidores no instagram.