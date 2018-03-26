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Produtos na Páscoa estão 2,61% mais caros

Reajuste foi menor que o da inflação geral no período

Publicado em 26 de Março de 2018 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 16:51
Entre os alimentos de maior consumo na Páscoa, os que mais tiveram elevação foram: batata-inglesa, sardinha em conserva, e atum Crédito: Reprodução/Pixabay
A cesta de Páscoa registrou aumento de 2,61%, em comparação com o ano passado, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (26) pelo Instituto Brasileiro da Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE). A taxa está abaixo da inflação acumulada entre abril de 2017 e março deste ano pelo IPC-10 da FGV, que foi de 2,87%. Entre os alimentos de maior consumo na Páscoa, os que mais tiveram elevação foram: batata-inglesa (16,18%), sardinha em conserva (11,82%) e atum (5,74%).
Em comparação com 2017 houve aceleração dos preços, mas os principais itens do almoço bacalhau (-9,37%) e azeite (-0,65%) apresentaram queda em seus preços o que pode aliviar as despesas com a ceia. Em 2017, a cesta havia subido 0,36% e os produtos de Páscoa esse ano subiram 2,61%, explica André Braz, coordenador do IPC do FGV IBRE.
> Ovos de Páscoa e chocolates sofrem redução de até 32% no peso
O economista destacou que o consumidor deve ficar atento em relação aos preços praticados mais próximos da data. A pesquisa não mostra, em definitivo, o que o consumidor vai encontrar para a Páscoa. Só medimos o que aconteceu com os preços nos últimos 12 meses até março deste ano. Às vésperas, além desse aumento de 4,79% do pescado fresco já registrado, o preço do peixe pode subir mais porque a demanda aumenta na véspera da Páscoa, acrescentou André Braz.

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