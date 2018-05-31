Produtores de Santa Maria de Jetibá recebem caminhões com ração

Caminhão com farelo de soja abastece produtores de Santa Maria de Jetibá nesta quinta-feira (31) Crédito: Reprodução

O primeiro caminhão com ração chegou na madrugada desta quinta-feira (31) em Santa Maria de Jetibá para abastecer os produtores de aves e suínos do Estado. Devido a greve dos caminhoneiros, os animais corriam risco de morrer de fome. O farelo de soja, que estava armazenado no Porto de Tubarão, em Vitória, seria exportado, mas foi vendido aos produtores após um decreto emitido pelo governo do Estado na última terça-feira (29).

Produtor de 100 mil aves, o avicultor Fabio Boldt contou que ainda não calculou quanto teve de prejuízo devido à paralisação no abastecimento. De acordo com ele, que precisa de 10 toneladas de ração por dia, recuperar a produção vai levar tempo. A gente fica feliz que a greve dos caminhoneiros acabou. Agora é trabalhar.

O avicultor Fabio Boldt tem 100 mil aves e ainda não calculou o prejuízo que teve devido a greve dos caminhoneiros Crédito: Fabio Boldt

Ainda segundo Fabio, a distribuição da ração aos produtores está sendo organizada pela Associação de Avicultores e Suinocultores do Espírito Santo (Aves).

No total, três mil toneladas de farelo de soja estavam disponíveis para comercialização imediata no Porto de Tubarão na última terça-feira (29). A liberação foi uma medida paliativa necessária, segundo o diretor-executivo da Aves, Nélio Hand. Estávamos precisando disso, afirmou.

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FIM DA GREVE

não tem mais pontos de bloqueio para caminhões de cargas. A informação é da Polícia Militar, emitida à imprensa às 21 horas desta quarta-feira (30). "Todos os pontos de manifestação e interdição da greve dos caminhoneiros foram desmobilizados. Todas as rodovias estaduais e federais do Espírito Santo estão livres para tráfego de veículos, transporte público, caminhões e cargas". O Espírito Santopara caminhões de cargas. A informação é da Polícia Militar, emitida à imprensa às 21 horas desta quarta-feira (30). "Todos os pontos de manifestação e interdição da greve dos caminhoneiros foram desmobilizados. Todas as rodovias estaduais e federais do Espírito Santo estão livres para tráfego de veículos, transporte público, caminhões e cargas".

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Wilys Lira, confirmou a desmobilização em todo o Estado, e explicou que as equipes ficarão nos locais para garantir que não haja retorno de bloqueios.

AGRONEGÓCIO DEVE LEVAR SEIS MESES PARA NORMALIZAR NO ES

O cenário de perdas enfrentado pelo agronegócio capixaba está distante de ser resolvido. Calcula-se que a recuperação dos impactos da paralisação até o total restabelecimento da cadeia produtiva demore cerca de seis meses, como é o caso da avicultura e suinocultura.

De acordo com o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha, a produção de olerícola, de folhagens, leve de 30 a 40 dias para se recuperar, já que parte da produção está sendo descartada durante a paralisação dos caminhoneiros. "Como as plantas estão se revigorando elas vão permitindo uma reposição da produção em um prazo menor", contou.

O avicultor Fabio Boldt contou que precisa de 10 toneladas por dia de ração para aves Crédito: Fabio Boldt

Já a avicultura deve precisar de mais tempo, cerca de seis meses. "Temos a segunda maior produção de ovos do país. Para recuperar o estresse que as galinhas poedeiras passaram por falta de alimentação, além do descarte de animais, levará algum tempo", explicou o presidente da Faes.

No caso da suinocultura, o tempo necessário será ainda superior a seis meses, segundo Rocha. "Se os criadores perderem as matrizes, vão precisar de um período apto para ter novas. Além disso, será necessário tempo para os animais ficarem adultos e aptos para abate", concluiu.