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IBGE

Produção industrial avança 7% após tombo na pandemia

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o setor se recuperou na comparação com abril, quando havia caído 18,8%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 18:47

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:47

A retomada gradual das atividades em meio à pandemia da Covid-19 fez a produção industrial do Brasil esboçar recuperação em maio, o terceiro mês com medidas de isolamento social decretadas em todo o país para conter o avanço do novo coronavírus.
Indústria metalúrgica foi a que apresentou maior retração na comparação com abril de 2019
Indústria metalúrgica foi a que apresentou maior retração na comparação com abril de 2019 Crédito: Divulgação Imetame
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o setor se recuperou 7% na comparação com abril, quando havia caído 18,8%, indicando que o fundo do poço já ficou para trás. Em março, o recuo tinha sido de 9,2%.
Na comparação com maio do ano passado, porém, ainda é possível ver como os efeitos econômicos ainda são sentidos, com recuo de 21,9%. É o sétimo resultado negativo nessa base de análise.
A projeção da Bloomberg era de 7% de recuperação com relação a abril de 2020 e 21,8% de recuo na comparação com abril do ano passado.
O registro negativo de abril havia superado até a queda de 11% de maio de 2018, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros. Porém, aquela produção foi reposta no mês seguinte, algo que não aconteceu agora, já que as medidas de isolamento social continuaram em maio.
O primeiro óbito conhecido de Covid-19 no país ocorreu no dia 17 de março. A partir daí, com o avanço da doença, o país promoveu o distanciamento social como forma de combater a pandemia.
As medidas restritivas causaram efeitos econômicos e intensificaram o aumento do desemprego no Brasil, que chegou a 12,9% no trimestre encerrado em maio, e contribuiu para que 7,8 milhões de posto de trabalho fossem perdidos. A população ocupada teve uma queda recorde de 8,3% na comparação com o trimestre anterior.

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