Produção de TVs dispara com Copa do Mundo

Quem ainda não comprou e quer garantir uma TV nova para a Copa, no entanto, deve ficar atento para evitar problemas Crédito: Pixabay

Com crise ou sem crise, a Copa do Mundo continua a fazer milagres na produção de TVs. A chamada linha marrom de eletrodomésticos, que inclui televisores, som e vídeo, registrou avanço de 47,3% nos primeiros quatro meses de 2018, frente a igual período do ano passado. Para efeito de comparação, a expansão foi de 23% no primeiro semestre de 2017 e de 14% no segundo semestre do ano passado. Quem ainda não comprou e quer garantir uma TV nova para a Copa, no entanto, deve ficar atento para evitar problemas.

O comportamento é comum em anos de competição. Tradicionalmente, a produção de televisores no país responde ao ciclo das Copas. Em 2006, nos quatro primeiros meses do ano a alta foi de 36%, em 2010 de 58%, em 2014 de 42,4% e este ano de 47,3%. Normalmente, a produção começa a acelerar no fim do ano anterior à competição e engrena pouco antes do evento. Nos meses seguintes, no entanto, acaba se ressentindo.

- Especialmente os televisores aparecem como destaque importante dentro do grupo de bens de consumo duráveis, o que é normal em épocas que antecedem a Copa do Mundo - afirma o gerente de Indústria do IBGE, André Macedo.

O bom desempenho das TVs ajudou na produção de bens de consumo duráveis, com alta de 6,5% nos primeiros quatro meses do ano  a maior entre as quatro categorias da indústria.

Atenção para compras na última hora

Quem ainda não comprou e quer garantir uma TV nova para a Copa, no entanto, deve ficar atento. A competição começa no dia 14 de junho e o primeiro jogo do Brasil será no domingo, dia 17. Ainda há sites com prazo de entrega viável para curtir os jogos, mas em outros o tempo de entrega já não permite curtir os primeiros dias da competição.

Algumas lojas oferecem entrega mais rápida por um custo maior de frete e podem ser uma opção para quem não quer perder nem um momento. Mesmo assim, o risco de atraso existe e o consumidor precisa levar isso em consideração, mesmo que possa correr atrás de prejuízos depois.

Muitas lojas físicas de eletrodomésticos reforçaram os estoques para atrair os consumidores e podem ser a opção mais segura para não ficar sem o produto. Apesar da euforia com a compra, não deixe de testar o aparelho e conferir se tudo funciona perfeitamente. O comprador deve guardar com cuidado a nota fiscal da loja e o recibo da compra.