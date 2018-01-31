Produção de cerveja volta a crescer em 2017 após crise

Tipos de cerveja artesanal Crédito: Reprodução

A produção de cerveja no país começa a dar os primeiros sinais de que iniciou um processo de recuperação. De acordo com Paulo Petroni, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja(CervBrasil), a melhora é pequena, mas é um bom indício:

 Devemos continuar com um crescimento lento, parecido com o observado em 2017. O ano passado apresentou um primeiro semestre negativo, com queda no volume de produção. Mas, no segundo, gradativamente, foi melhorando.

Segundo projeções da CervBrasil, a indústria da cerveja deve ter fechado 2017 com uma produção de 13,3 bilhões de litros da bebida (os dados ainda não estão consolidados). O desempenho representa alta de quase 10% (9,9%) frente a 2016, último ano de medições do Sistema de Controle de Produção de Bebida (Sicobe), da Receita Federal, quando a produção foi de 12,1 bilhões de litros. Em 2015, 13,8 bilhões.

Patroni acredita que os resultados positivos de 2017 têm relação com o início de uma melhora da economia:

 A medida que a inflação e juros caem, e os empregos são recuperados, as pessoas voltam a ter dinheiro para o consumo de bebidas.

Os donos de bares, porém, reclamam dos preços que pagam aos fornecedores.

 Há três anos, eu costumava pagar R$ 90 pela caixa da bebida. Hoje, não compro por menos de R$ 124  explicou Rodrigo Cabral, dono do bar e restaurante Victor, na Lapa:  Para não perder nossa clientela, acabamos diminuindo nossa margem de lucro.

Na opinião do garçom Antonio Gildo, que trabalha há dez anos na Lapa, o movimento de turistas tem ajudado o mercado, com a elevação do consumo. Para ele, o fim de 2017 deu indícios de melhora, principalmente a partir de novembro.

Para alguns clientes, a situação continua estável, porque os preços não baixaram.