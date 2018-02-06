Produção de carros começa o ano com alta de 24,7%

Indústria automobilística Crédito: Reprodução/Pixabay

A indústria automobilística produziu 216,8 mil veículos em janeiro de 2018, número que mostra recuperação do setor em relação ao ano passado. A produção foi 1,5% maior do que em dezembro e subiu 24,6% em relação a janeiro de 2017. Os números foram divulgados nesta terça-feira pela Anfavea, associação que representa as montadoras, em São Paulo.

Segundo o presidente da Anfavea, Antonio Megale, os números são positivos, mesmo quando se leva em conta que janeiro e fevereiro são meses com atividade econômica mais fraca no setor.

 Ao que tudo indica, a recuperação econômica vai continuar este ano. Os números reforçam nossa previsão de que o setor terá um crescimento na casa dos dois dígitos em relação ao ano passado  disse.

Segundo a Anfavea, foram vendidos 181,3 mil veículos em janeiro, uma queda de 14,7% em relação a dezembro de 2017, também esperada por conta da sazonalidade, segundo Megale. Já na comparação anual, houve aumento de 23,1%.

O setor comemora o volume de exportações, ao afirma que o mês passado foi o melhor janeiro da história, com aumento de 23,6% em relação ao ano passado. Ao todo, a exportação de veículos movimentou R$ 1,3 bilhão no mês. Segundo a Anfavea, o setor é hoje o quinto maior exportador brasileiro.

Em relação a empregos, as montadoras criaram cerca de 700 postos de trabalho, um aumento de 0,5%.