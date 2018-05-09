Produção de bombons faz indústria capixaba voltar a crescer

Produção de bombons teve alta no Espírito Santo Crédito: Amanda Monteiro

Com uma queda acumulada de 6% desde janeiro deste ano, a indústria capixaba reagiu no mês de março e cresceu 2,8% na comparação com o mês anterior. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (9), o setor de produtos alimentícios puxou a alta da produção industrial do Espírito Santo, registrando um aumento de 10,1% em março.

EM ALTA

A alta foi motivada pelo salto na produção de bombons e chocolates com cacau, um reflexo do maior fluxo destes produtos durante o período da Páscoa. O item queijos de massa semidura ou dura também teve um bom desempenho em março.

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A metalurgia também impulsionou suas atividades, com crescimento de 9,3%. O setor aumentou sua produção de tubos flexíveis e tubos trefilados de ferro e aço, bobinas de aço ao carbono, ferro-gusa e placas de aço.

EM BAIXA

A queda mais acentuada no Estado, de acordo com os dados do IBGE, foi no setor de produtos minerais não-metálicos, com uma queda de 18,1% em março. Todos os itens que compõem o grupo tiveram queda, incluindo as produções de granito serrado, cimento, massa de concreto, ladrilhos e cerâmicas. No acumulado do ano, o setor já contabiliza 16,1% de redução de sua atividade industrial.

A fabricação de celulose e produtos de papel também vem amargando resultados negativos em 2018. Em março, a redução das atividades foi de 3%, acumulando um declínio de 13,8% desde janeiro.