Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Produção de bombons faz indústria capixaba voltar a crescer
Doce alívio

Produção de bombons faz indústria capixaba voltar a crescer

Dados do IBGE mostram um crescimento de 2,8% da indústria do ES em março; desde janeiro queda é de 6%

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 15:58
Produção de bombons teve alta no Espírito Santo Crédito: Amanda Monteiro
Com uma queda acumulada de 6% desde janeiro deste ano, a indústria capixaba reagiu no mês de março e cresceu 2,8% na comparação com o mês anterior. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (9), o setor de produtos alimentícios puxou a alta da produção industrial do Espírito Santo, registrando um aumento de 10,1% em março.
EM ALTA
A alta foi motivada pelo salto na produção de bombons e chocolates com cacau, um reflexo do maior fluxo destes produtos durante o período da Páscoa. O item queijos de massa semidura ou dura também teve um bom desempenho em março.
> Veja gráfico completo no fim da reportagem
A metalurgia também impulsionou suas atividades, com crescimento de 9,3%. O setor aumentou sua produção de tubos flexíveis e tubos trefilados de ferro e aço, bobinas de aço ao carbono, ferro-gusa e placas de aço.
EM BAIXA
A queda mais acentuada no Estado, de acordo com os dados do IBGE, foi no setor de produtos minerais não-metálicos, com uma queda de 18,1% em março. Todos os itens que compõem o grupo tiveram queda, incluindo as produções de granito serrado, cimento, massa de concreto, ladrilhos e cerâmicas. No acumulado do ano, o setor já contabiliza 16,1% de redução de sua atividade industrial.
A fabricação de celulose e produtos de papel também vem amargando resultados negativos em 2018. Em março, a redução das atividades foi de 3%, acumulando um declínio de 13,8% desde janeiro.
Na indústria extrativa a queda foi de 5,2%, com o esfriamento das produções de óleos brutos de petróleo e gás natural. No entanto, o item minério de ferro pelotizado, que também compõe o setor, mostrou um aumento de sua produção neste último levantamento do IBGE.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados