Produção da indústria no ES cresce 5,8% em novembro

Frigorífico da Frisa no Espírito Santo: setor de alimentos foi o que mais cresceu Crédito: Divulgação/Frisa

O Espírito Santo foi o estado que teve o maior salto na produção industrial no Brasil durante o mês de novembro. Segundo levantamento do IBGE, a indústria capixaba registrou um crescimento de 5,8% no período, na série livre de influência sazonal.

O resultado ficou bem acima da média nacional, que ficou em 0,2% no mês. No acumulado do ano, até de janeiro a novembro, o crescimento da produção industrial é de 2,3%, comparada com o mesmo período de 2016.

Dos cinco setores analisados pela pesquisa, quatro registraram resultado positivo. A maior alta foi no setor de produtos alimentícios, que foi 13,7% mais, graças ao aumento da fabricação de carnes de bovinos frescas ou refrigeradas, açúcar cristal e massas alimentícias secas.

Também foi maior a produção da indústria extrativa, que cresceu 2,6%, por conta de uma alta se deve pela impulsão na fabricação de minérios de ferro pelotizado ou sintetizado. Os setores de celulose, papel e produtos de papel, com alta de 1,5%, e de metalurgia, que aumentou 0,7%, completam a lista dos que expandiram a produção em novembro.

Já o setor de minerais não-metálicos apresentou uma queda de 6,7%. De acordo com uma nota técnica produzida pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), a redução se deve a menor produção de cimentos 'portland' e granitos talhado ou serrado.

A publicação ainda destaca o resultado na análise dos últimos 12 meses, em que o Estado registrou aumento de 2,3% e ficou com o quinto melhor ganho de ritmo de crescimento entre os estados contemplados pela pesquisa do IBGE. "O resultado reforça a tendência de recuperação da indústria capixaba ao longo de 2017", escreve a federação.