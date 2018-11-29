Procon orienta sobre gasto com 13º

Crédito: Reprodução/Pixabay

Os Procons da Grande Vitória estão dando orientações aos consumidores que querem aproveitar o 13º salário para renegociar dívidas ou mesmo quitar contas que estão em atraso.

Por meio do atendimento nos institutos, os clientes têm conseguido descontos ou mesmo perdão de juros e multas, além de prazos mais longos para pagar.

Segundo a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos, um consumidor, por exemplo, conseguiu reduzir uma dívida de R$ 21.665 para R$ 8 mil caso aceitasse pagar à vista.

O órgão, a partir de um atendimento preliminar, tem verificado as pessoas interessas em negociar os débitos e, assim, agendado mediações com os credores.

Dois bancos, por exemplo, como o Itaú e o Bradesco, chegam a mandar um gerente para analisar a situação do inadimplente e fazer uma proposta para liquidação das contas atrasadas. Outra empresa que tem feito negociações por meio do Procon da Serra é a Cesan.

O Procon de Vitória também iniciou uma campanha neste fim de ano para combater o superendividamento. O instituto, que já oferece no dia a dia o trabalho de renegociação de dívidas, tem estimulado o consumidor a usar o 13º para pagar as contas.

Esse dinheiro extra pode ser usado para a pessoa barganhar um desconto e mesmo quitar à vista, ao acrescentar ainda que o órgão também tem estimulado os trabalhadores, com o nome limpo, a economizarem os recursos do abono de Natal para emergências. Também é necessário fazer uma reserva para pagar as contas de início de ano, como o IPTU, por exemplo, explica.

DINHEIRO EXTRA PARA ABATER PRESTAÇÕES

Quem tem um financiamento pode aproveitar o 13º salário para dar um fôlego ao orçamento e até conseguir economizar com o pagamento de juros.

Se estiver em dia com as prestações, o consumidor pode usar duas estratégias para blindar o bolso.

Uma delas, segundo o planejador financeiro Renam Lima, da Alphamar Investimentos, é abater o saldo devedor e ganhar, aí, desconto nos juros.

Nessa modalidade, a pessoa pode manter o valor das mensalidades e usar esse dinheiro extra para quitar as últimas prestações. É uma boa forma de reduzir o prazo do financiamento e de baixar o custo do empréstimo, explica.