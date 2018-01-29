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'Primeiro passo'

Privatizar a Eletrobras pode reduzir a tarifa de energia, diz Temer

Temer diz que se o governo não conseguir vender as cotas da estatal elétrica neste ano, ao menos foi dado o primeiro passo com o envio na semana passa de uma MP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 14:46

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 14:46

Sede da Eletrobras Crédito: Agência
O presidente Michel Temer comentou nesta manhã o processo de privatização da Eletrobras. "Se não conseguirmos descotizar a Eletrobras este ano, ao menos demos o primeiro passo", disse durante entrevista ao Programa 'Jornal Gente' da Rádio Bandeirantes. Temer também explicou que todos os estudos acerca da venda da estatal elétrica apontam para a redução da tarifa de energia.
O projeto de lei da privatização da Eletrobras foi enviado formalmente na semana passada ao Congresso. Dentre outros pontos, o texto prevê que, associado à privatização, haverá a chamada descotização. Com isso, mediante o pagamento de uma outorga à União, a Eletrobras poderá comercializar a energia das usinas a preços de mercado - hoje, a energia é vendida conforme o custo de operação e manutenção.
Pelo texto, a descotização será feita de forma gradual, num prazo de no mínimo três anos e de no máximo cinco anos.
O projeto de lei foi encaminhado ao Congresso em regime de urgência, o que permite uma tramitação nas duas casas em 45 dias. A intenção do governo é que tudo seja feito no Legislativo até abril. Esse é o prazo ideal, já que todo o processo de como será a privatização tem que ser finalizado para ser encaminhado à Eletrobras até junho, quando está prevista uma assembleia da companhia para tratar do assunto. Governo e estatal querem concluir a privatização ainda este ano.

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