Privatizar a Eletrobras pode reduzir a tarifa de energia, diz Temer

Sede da Eletrobras Crédito: Agência

O presidente Michel Temer comentou nesta manhã o processo de privatização da Eletrobras. "Se não conseguirmos descotizar a Eletrobras este ano, ao menos demos o primeiro passo", disse durante entrevista ao Programa 'Jornal Gente' da Rádio Bandeirantes. Temer também explicou que todos os estudos acerca da venda da estatal elétrica apontam para a redução da tarifa de energia.

O projeto de lei da privatização da Eletrobras foi enviado formalmente na semana passada ao Congresso. Dentre outros pontos, o texto prevê que, associado à privatização, haverá a chamada descotização. Com isso, mediante o pagamento de uma outorga à União, a Eletrobras poderá comercializar a energia das usinas a preços de mercado - hoje, a energia é vendida conforme o custo de operação e manutenção.

Pelo texto, a descotização será feita de forma gradual, num prazo de no mínimo três anos e de no máximo cinco anos.