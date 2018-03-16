Principal meta dos capixabas para 2018 é se qualificar

Mayrianne Mattos estudante do curso Técnico em Eletrotécnica, 19 anos Crédito: Fernando Madeira

Cada pessoa tem uma meta de carreira. Para mais da metade da população da Grande Vitória, a principal delas, neste ano, é se profissionalizar. Já para quase 30% dos jovens, entre 18 e 25 anos, passar em um concurso público em 2018 é fundamental. Enquanto isso, abrir um negócio está entre os últimos itens da lista de prioridades dos capixabas.

Os dados fazem parte da pesquisa de Prioridades e expectativas dos capixabas para o ano de 2018. O estudo foi realizado pelos alunos do curso de Administração da Faculdade Doctum de Vitória durante o mês de fevereiro com moradores de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

Segundo o coordenador de Extensão da Doctum, Paulo Cezar Ribeiro Silva, as pessoas mais jovens (entre 18 e 25 anos), são as que mais responderam que a prioridade do ano é o aperfeiçoamento profissional técnico (54,1%).

Mas engana-se quem pensa que apenas essa faixa da população escolheu como prioridade se aprimorar em 2018. Mais de 48% das pessoas com idade acima de 35 anos pensam da mesma forma.

A qualificação profissional é fundamental. Desse modo, a pessoa que tem o segundo grau e/ou um curso superior deixa o currículo mais atrativo e isso a ajuda a entrar no mercado de trabalho, diz o economista Hugo Fróes.

CONCURSO

Para mais de um terço dos jovens entre 18 e 25 anos, passar em um concurso público é o principal objetivo do ano. A estabilidade e o salário são alguns dos itens que mais atraem os olhares deles. Já entre a parcela com mais de 35 anos, apenas 13,1% das pessoas elegeram passar no concurso como prioridade do ano.

O que ocorre é que esses jovens fazem uma opção voltada para a prestação de concursos. Eles viram concurseiros de fato. Essa parcela da população tem que estudar arduamente para passar nas provas. Como o mercado precisa de pessoas bem formadas, e hoje estão em falta, isso incentiva o jovem a voltar a carreira para concursos, observa Fróes.

A capital do Estado é a cidade com o maior percentual de pessoas que querem passar num certame este ano. O item é a prioridade para 35% dos entrevistados. Já Cariacica é que apresentou o menor índice (19,5%).

Outras metas elencadas na pesquisa são conseguir um novo emprego (22,1%), ampliar o negócio (9,5%), começar um novo negócio (10,1%), outras prioridades (5,2%) e se concentrar nos estudos (4%).

EXPECTATIVAS

Um dos principais medos de quem está entrando no mercado de trabalho é saber se vai conseguir um emprego. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em 2017 foram abertas 94 mil vagas de emprego, fazendo com que o ano fechasse com o índice de desocupação em 11,6%.

De acordo com a pesquisa da Doctum, 56,1% dos entrevistados acreditam que o estoque de postos de trabalho vai aumentar, enquanto apenas 5,4% acham que vai piorar.