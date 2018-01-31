Previdência perdeu 1 milhão de contribuintes em 2017

O aumento do desemprego e da informalidade fizeram o Regime Geral da Previdência perder 1 milhão de contribuintes no último ano, com esse grupo caindo de 59,2 milhões de pessoas em 2016 para 58,11 em 2017. Os dados constam na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Mensal (Pnad), divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (31). Estes números dizem respeitos as médias de cada ano.

Nós últimos cinco anos, entre 2012 e 2017, período de realização PNAD, o número de trabalhadores que contribuíram para o INSS cresceu 5%, de 55,33 milhões para 58,14 milhões. Nesse período, no entanto, esse grupo atingiu seu ápice em 2015, quando 59,9 milhões de pessoas contribuíram para o regime geral. Desde então, esse contingente vem caindo, acompanhando o aumento da taxa de desemprego, que passou de 8,5% para 12,7% entre 2015 e 2017.