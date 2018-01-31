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Previdência perdeu 1 milhão de contribuintes em 2017

Segundo IBGE, aumento do desemprego e da informalidade foram os responsáveis pelo recuo desse grupo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 19:18

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 19:18

Carteira de trabalho Crédito: Fernando Madeira
O aumento do desemprego e da informalidade fizeram o Regime Geral da Previdência perder 1 milhão de contribuintes no último ano, com esse grupo caindo de 59,2 milhões de pessoas em 2016 para 58,11 em 2017. Os dados constam na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Mensal (Pnad), divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (31). Estes números dizem respeitos as médias de cada ano.
Nós últimos cinco anos, entre 2012 e 2017, período de realização PNAD, o número de trabalhadores que contribuíram para o INSS cresceu 5%, de 55,33 milhões para 58,14 milhões. Nesse período, no entanto, esse grupo atingiu seu ápice em 2015, quando 59,9 milhões de pessoas contribuíram para o regime geral. Desde então, esse contingente vem caindo, acompanhando o aumento da taxa de desemprego, que passou de 8,5% para 12,7% entre 2015 e 2017.

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