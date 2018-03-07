Previdência em cheque: contribuir para o INSS é obrigação e vale a pena

A discussão sobre a reforma da Previdência colocou em cheque entre alguns brasileiros a validade de se contribuir para a aposentadoria pública. Há quem passe a questionar o pagamento diante das dúvidas sobre o futuro do retorno desses recursos. Só que especialistas apontam que a contribuição não apenas é uma obrigação para assalariados e também profissionais liberais e autônomos como vale a pena para o trabalhador. Mesmo que o valor possa não ser suficiente para manter todas as despesas na aposentadoria, é um montante garantido até o fim da vida, com bom retorno financeiro.
Bem ou mal, é a previdência pública que vai garantir o trabalhador lá na frente. É uma renda vitalícia, mesmo que seja só um salário mínimo. Esta é a garantia da grande maioria da população brasileira, são poucas as pessoas que conseguem fazer reservas. E ainda é vantajoso financeiramente para todos os trabalhadores afirma a planejadora financeira Myrian Lund, responsável pela Lund Finanças e professora Fundação Getulio Vargas.
Pesquisa do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon mostram que quase metade dos brasileiros (49%) acredita que sua aposentadoria será por previdência oficial pública, enquanto menos de um terço (28%) conta com investimentos próprios e 23% com planos de previdência corporativos.
O site do GLOBO publica esta semana uma série de reportagens "Planejando o Futuro", que inclui uma calculadora para saber quanto contribuir para um plano de previdência, os cuidados na hora de contratar e até dicas sobre o que fazer para manter sua vida profissional ou descobrir uma nova atividade, passando por sugestões para ter qualidade de vida na aposentadoria e garantir seu plano de saúde.
Para além da perspectiva de uma renda vitalícia, o trabalhador teria que gastar mais dinheiro em uma contribuição para um plano de previdência para ter uma renda correspondente a um salário mínimo na aposentadoria do que paga em contribuição ao INSS hoje. O salário mínimo hoje é de R$ 954, o que significa que o desconto para o INSS, de 8% nessa faixa salarial, é de R$ 76,32. Para os trabalhadores autônomos, o desconto é de R$ 190,80. Por outro lado, quem quiser ter uma aposentadoria no mesmo valor, a preços de hoje, teria que contribuir com R$ 355,94 para um plano de previdência, se considerar uma pessoa de 30 anos, que queira parar de trabalhar aos 60 anos. O cálculo para o plano de previdência foi feito na calculadora de aposentadoria do GLOBO. Confira aqui como calcular.
E é preciso lembrar que as regras atuais para conseguir a aposentadoria pública são de um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A proposta da reforma da Previdência chegou a considerar ampliar esse prazo para 25 anos, mas acabou mantendo o período de 15 anos. Quanto menor é o tempo da contribuição do trabalhador, ainda que dentro do prazo exigido, é ainda mais vantajoso seu retorno financeiro.
A gente não sabe o que pode mudar no futuro, mas, quando se considera as regras hoje, ainda faz muito sentido contribuir para a Previdência pública, principalmente quando se faz os cálculos. Vamos considerar, por exemplo, alguém que contribui por 30 anos com o correspondente a 20% do salário mínimo. Se aposentar com 65 anos e viver até os 95 anos ganhando um salário mínimo, vai receber muito mais do que contribuiu diz Leticia Camargo, planejadora financeira certificada pela Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).
Além da aposentadoria propriamente dita, a contribuição para o INSS garante benefícios como auxílio-doença, licença-maternidade e aposentadoria por invalidez, seguros que não estão previstos em planos de previdência. Para quem tem condições de poupar mais recursos para a aposentadoria, a previdência pública é o ponto de partida para saber quanto será necessário de renda complementar.
O desconto para o INSS é automático para trabalhadores assalariados, mas nem todos sabem que também é obrigatório para profissionais liberais e trabalhadores autônomos. Quem declara rendimentos do trabalho recebidos de outras pessoas físicas precisa recolher contribuição previdenciária. Eles são considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, sendo a alíquota da contribuição previdenciária individual de 20% sobre a renda mensal, limitada ao teto previdenciário, de R$ 5.645,80, ou de 11% sobre o salário mínimo vigente (R$ 954), que dá direito apenas à aposentadoria por idade.
E a Receita começou recentemente uma ofensiva contra esses profissionais como médicos, dentistas, advogado, pintores e eletricistas que não recolheram o valor correspondente ao INSS nos anos de 2016 e 2017, na chamada Operação Autônomos.