Prévia do PIB tem alta de 0,57% em julho, aponta Banco Central

Banco Central Crédito: Reprodução/Web

Banco Central (IBC-BR). A autoridade monetária ainda revisou os números anteriores e constatou que a crise dos caminhoneiros teve um impacto menor do que se previa. No entanto, os bons resultados não mudam a perspectiva de uma retomada fraca e abalada cada vez mais pelas incertezas políticas que rondam as eleições do mês que vem. A economia brasileira começou o terceiro trimestre com crescimento de 0,57% em julho, de acordo com o índice de atividade do(IBC-BR). A autoridade monetária ainda revisou os números anteriores e constatou que a crise dos caminhoneiros teve um impacto menor do que se previa. No entanto, os bons resultados não mudam a perspectiva de uma retomada fraca e abalada cada vez mais pelas incertezas políticas que rondam as eleições do mês que vem.

O BC revisou de um crescimento de 3,29% para 3,42% o comportamento da economia em junho, o mês de normalização das paralisações no setor de transporte. Isso indica que a recuperação foi ainda mais rápida do que a apontada no mês passado. Agora, a atividade segue em alta.

De acordo com os dados do BC, a economia tem oscilado desde o início do ano entre um mês negativo e outro positivo. Só agora, houve dois meses consecutivos de expansão da atividade.

Apesar da recuperação real da atividade em julho, dados recentes sugerem que o impulso para a frente da economia continua fraco. As condições financeiras internas mais apertadas e a incerteza política e política antes das principais eleições gerais de outubro de 2018 parecem ter tornado os agentes domésticos mais defensivos, disse o economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos.

No ano, o Brasil acumula um crescimento de 1,19% . Já nos últimos 12 meses, a expansão foi de 1,46%.

ICB-Br

(Copom), uma vez que o dado oficial do Produto Interno Bruto (PIB) é divulgado pelo IBGE com defasagem em torno de três meses. Tanto o IBC-Br quanto o PIB são indicadores que medem a atividade econômica, mas têm diferenças na metodologia. O IBC-Br foi criado pelo BC para ser uma referência do comportamento da atividade econômica que sirva para orientar a política de controle da inflação pelo Comitê de Política Monetária, uma vez que o dado oficial do Produto Interno Bruto (PIB) é divulgado pelo IBGE com defasagem em torno de três meses. Tanto o IBC-Br quanto o PIB são indicadores que medem a atividade econômica, mas têm diferenças na metodologia.

O indicador do BC leva em conta trajetória de variáveis consideradas como bons indicadores para o desempenho dos setores da economia (indústria, agropecuária e serviços).