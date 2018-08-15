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Atividade econômica

Prévia do PIB do Banco Central registra crescimento da economia em junho

A reação do indicador mostra que os efeitos da greve dos caminhoneiros podem ter se esgotado

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 12:20
Caminhão transita na BR 262 Crédito: Bernardo Coutinho
Após uma queda de 3,34% em maio, como reflexo da greve dos caminhoneiros na economia, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de junho teve uma alta de 3,29%. O resultado confirma as expectativas do mercado, de uma elevação de 3,30%.
- Receita abre consulta ao terceiro lote de restituição do IR 2018
Essa elevação mensal, no entanto, não foi suficiente para impedir uma retração de 0,99% no segundo trimestre de 2018, em relação aos três primeiros meses anteriores. No acumulado do ano, há uma alta de 0,89%.
 
- Consórcios e cooperativas de crédito crescem no país, diz BC
O IBC-Br é uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Banco Central. Ou seja, serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. O BC projeta um crescimento de 1,6% do PIB em 2018. no último trimestre de 2017.
 

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