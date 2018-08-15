Prévia do PIB do Banco Central registra crescimento da economia em junho

Caminhão transita na BR 262 Crédito: Bernardo Coutinho

Após uma queda de 3,34% em maio, como reflexo da greve dos caminhoneiros na economia, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de junho teve uma alta de 3,29%. O resultado confirma as expectativas do mercado, de uma elevação de 3,30%.

Essa elevação mensal, no entanto, não foi suficiente para impedir uma retração de 0,99% no segundo trimestre de 2018, em relação aos três primeiros meses anteriores. No acumulado do ano, há uma alta de 0,89%.





O IBC-Br é uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Banco Central. Ou seja, serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. O BC projeta um crescimento de 1,6% do PIB em 2018. no último trimestre de 2017.