Prévia da inflação sobe 0,39% em janeiro, menor patamar em 18 anos,

- Crédito: Foto Monica Imbuzeiro / Agência O Globo

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), conhecido como prévia da inflação oficial do governo, registrou em fevereiro alta de 0,38%, após ter avançado 0,39% em janeiro, informou nesta sexta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Com o resultado de hoje, o indicador alcançou o menor patamar para o mês desde 2000, quando os preços avançaram 0,34%, e o segundo mais baixo da série histórica, iniciada em 1994. No acumulado dos 12 meses encerrados em fevereiro a alta é de 2,86%

Educação

A prévia do mês de fevereiro mostra o grupo educação como a principal pressão de alta no mês, refletindo os aumentos de início de ano dos cursos regulares, da creche ao ensino superior. Os transportes e os alimentos também seguem em alta. O primeiro, em virtude dos aumentos dos combustíveis e das tarifas de transporte público em algumas capitais do País. Já os alimentos seguem com ligeira alta pelo impacto da sazonalidade no campo, sobretudo das hortaliças, frutas e legumes.

Essa alta, no entanto, foi contida pelos preços dos alimentos em domicílio, que refletem pressões de queda do atacado para o varejo.

A divulgação do IPCA-15 ganhou importância depois da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, que abriu a porta para novo corte de juros, de 0,25 ponto percentual na reunião dos dias 20 e 21 de março, caso a inflação siga abaixo do esperado pelo BC e o cenário externo não comece a se deteriorar.