Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Prévia da inflação recua 0,16% em dezembro e sobe 3,86% no ano
Inflação

Prévia da inflação recua 0,16% em dezembro e sobe 3,86% no ano

Este é o menor resultado mensal registrado desde julho de 2017, aponta IBGE

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 18:41
Prévia da inflação recua Crédito: Pexels
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou queda de 0,16% em dezembro, após ter avançado 0,19% em novembro, informou nesta sexta-feira, 21, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este é o menor resultado mensal registrado desde julho de 2017. É também o menor resultado para um mês de dezembro desde a implantação do Plano Real, em 1994.
Com o resultado anunciado hoje, o IPCA-15 acumulou aumento de 3,86% no ano. As projeções iam de avanço de 3,85% a 4,03%, com mediana de 3,91%. O resultado veio bem abaixo dos 4,39% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, ressaltou o IBGE.
SETORES
 
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados no IPCA-15, quatro apresentaram deflação na passagem de novembro para dezembro - Transportes (-0,93%), Saúde e cuidados pessoais (-0,58%), Habitação (-0,52%) e Comunicação (-0,07%).
Entre as altas, o destaque foi o grupo Alimentação e bebidas (0,35%), que apresentou o maior impacto positivo no índice do mês, com 0,08 ponto porcentual. Educação variou 0,02%; vestuário, 0,31%; despesas pessoais, 0,43%; e artigos de residência, 0,44%.
No grupo de alimentação, o resultado foi influenciado por uma queda mais acentuada nos preços do leite longa vida (de -3,47% em novembro para -10,39% em dezembro) e pelas quedas em itens como arroz (-0,84%), farinha de mandioca (-2,47%) e alho (-3,38%). Em contrapartida, cebola (34,16%), batata-inglesa (17,8%), tomate (8,37%) e carnes (0,92%) seguem com preços em alta. Já a alimentação fora acelerou de -0,01% em novembro para 0,58% em dezembro.
Quanto aos índices regionais, quase todas as áreas pesquisadas tiveram deflação em dezembro. A exceção foi Belém (0,27%), por causa principalmente das altas das passagens aéreas (31,12%), tomate (27,06%) e açaí (12,86%). O menor índice (-0,30%) foi o de Brasília, com as quedas nos preços da gasolina (-8,75%) e dos itens de higiene pessoal (-5,08%).
TRANSPORTES
 
O grupo de Transportes teve a maior queda, de 0,93%, e também o maior impacto, de -0,18 ponto porcentual, no IPCA-15 de dezembro (-0,16%), divulgado há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No grupo, a principal influência partiu da redução nos preços da gasolina (-5,47%).
O combustível foi o responsável pelo maior impacto individual no índice do mês, com -0,26 ponto porcentual. Todos as áreas pesquisadas apresentaram queda de preços da gasolina. O intervalo foi de -8,90% em Salvador e -3,02% em Fortaleza.
Além da gasolina, o etanol (-3%) e o óleo diesel (-1,93%) também caíram em dezembro. Já as passagens aéreas subiram 29,61%, sendo o maior impacto individual positivo no IPCA-15 de dezembro (0,11 ponto porcentual).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados