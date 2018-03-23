Prévia da inflação desacelera para 0,10% em março

Inflação Crédito: Reprodução/Pixabay

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), conhecido como prévia da inflação oficial do governo, registrou em março alta de 0,10%, após ter avançado 0,38% em fevereiro, informou nesta sexta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o resultado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 0,87% no ano. Nos 12 meses encerrados em março, o indicador ficou em 2,80%.

O resultado veio em linha com as estimativas do Projeções Broadcast, que iam de 0,05% a 0,28%, com mediana de 0,10%.

Com o resultado desta sexta, o indicador alcançou o menor patamar para o mês desde 2000, quando os preços avançaram 0,09%. O grande impacto no índice foi a queda nos preços dos alimentos. Segundo o economista Luiz Castelli, da GO Associados, as estimativas do mercado tendem a contrariar as projeções iniciais do começo do ano de certa normalização dos preços de alimentos.

O economista-chefe da Parallaxis, Rafael Leão, acrescenta que, para além da surpresa com Alimentação, outros componentes têm se mostrado mais favoráveis do que o previsto, surpreendendo inclusive o Banco Central.