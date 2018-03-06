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Exigência

Previ exige esclarecimentos da BRF sobre revelações da Carne Fraca

Com tombo das ações, participação do fundo na empresa encolheu R$ 1,1 bilhão este ano

Publicado em 05 de Março de 2018 às 22:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 22:35
A nova fase da Carne Fraca ocorre no momento em que, juntamente com a Petros e gestoras como Aberdeen, a Previ tenta promover mudanças na gestão da BRF. Crédito: Divulgação
Em meio a uma batalha contra Abilio Diniz e a gestora Tarpon no conselho da BRF, a Previ exigiu nesta segunda-feira (5) esclarecimentos da empresa sobre a operação Carne Fraca. O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil detém 11,4% das ações da empresa.
De acordo com a Previ, ela está "acompanhando de perto e monitorando uma série de fatores, que vão desde a atuação da companhia perante os acionistas e a sociedade, até as possíveis consequências para a imagem e o negócio da BRF", disse em nota.
"Incentivamos as melhores práticas de Governança Corporativa em nossas empresas participadas, sempre com foco em cumprir a missão de pagar benefícios a todos nós, associados, de forma eficiente, segura e sustentável", acrescentou a Previ no texto.
A nova fase da Carne Fraca ocorre no momento em que, juntamente com a Petros e gestoras como Aberdeen, a Previ tenta promover mudanças na gestão da BRF. Os acionistas estão insatisfeitos com os resultados da companhia, que registrou prejuízo de R$ 1,1 bilhão em 2017 e acumula perda de 32% na Bolsa apenas este ano. No pregão desta segunda-feira, após a deflagração da operação da PF, o papel recuou 19,6% na B3 (antiga Bovespa).
Com a desvalorização dos papéis, o valor de mercado da participação da Previ hoje na BRF diminuiu, apenas este ano, R$ 1,1 bilhão, para R$ 2,29 bilhões.
 

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