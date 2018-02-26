Previ e Petros pedem destituição do Conselho de Administração da BRF

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Em fato relevante divulgado em seu site neste domingo, o diretor vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da BRF, Lorival Luz Júnior, informa aos acionistas ter recebido ontem correspondência ao conselho de administração da empresa, enviada pelos fundos de pensão Previ (dos funcionários do Banco do Brasil) e Petros (dos empregados da Petrobras), por meio da qual as duas fundações, que juntas detêm 22% do capital da companhia, pedem a destituição de todos os membros do mesmo Conselho.

A iniciativa de Previ e Petros tem como alvo o empresário Abilio Diniz, que preside o Conselho desde abril de 2013, e a quem atribuem responsabilidade pelos resultados desastrosos apresentados pela empresa nos últimos dois anos. A companhia, que é a maior exportadora de carne de frango do país, registrou prejuízo de R$ 372 milhões em 2016, o primeiro de sua história, e triplicou as perdas no ano passado, com perdas de R$ 1,1 bilhão.

Os números de 2017 foram divulgados na quinta-feira e, na sexta, as ações da BRF caíram 8,33% na Bolsa.

Embora detenha apenas 3,9% do capital da companhia, Diniz tem exercido controle sobre o conselho e influenciado diretamente na escolha dos seus executivos. Foi por indicação de Diniz que Pedro Faria, um dos donos da gestora de recursos Tarpon, que detém 8,5% das ações da BRF, tornou-se presidente da empresa em 2015, levando-a ao primeiro prejuízo de sua história no ano seguinte.

No ano passado, sob forte pressão de Previ e Petros, Faria deixou o cargo. Diniz, contudo, conseguiu emplacar José Aurélio Drummond Júnior, que mantém um assento no Conselho e é um aliado seu, no comando da empresa.

Na mesma correspondência, os fundos de pensão pedem ainda a realização de eleição dos novos membros do Conselho, inclusive do presidente e vice-presidente do colegiado.

Em comunicado divulgado na tarde deste domingo, a Petros justifica a inciativa de pedir a reformulação do Conselho da seguinte forma: A Fundação entende, corroborando o diagnóstico do mercado refletido pelo preço das ações, que a estratégia da Companhia precisa ser reformulada para que o investimento atinja seus objetivos.

Ainda na nota a Petros afirma que, na condição de investidor financeiro, precisa agir em defesa dos interesses de seus associados.

Precisamos buscar a reformulação da estratégia de gestão da BRF para, assim, superar os grandes desafios que a Companhia precisa enfrentar. Infelizmente, a estratégia implementada até o momento não surtiu os resultados desejados, diz o diretor de Investimentos da Petros, Daniel Lima, completando. É importante que seja formado um grupo forte e atuante no CA, com conselheiros profissionais, independentes e experientes, que deverá ser capaz de imprimir novos rumos e viabilizar a recuperação da companhia, respeitando as melhores práticas de governança".