Pretos e pardos são mais de 60% dos desempregados no Brasil

A desigualdade de raça se mantém intensa no mercado de trabalho. Pretos e pardos respondiam por mais de 60% (64,2%) dos 13,7 milhões dos desempregados do Brasil no primeiro trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, que detalha as informações sobre o mercado de trabalho. Os brancos representavam 35,2% dessa distribuição, enquanto pessoas de cor preta respondiam por 11,6%.