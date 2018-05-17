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Desigualdade de raça

Pretos e pardos são mais de 60% dos desempregados no Brasil

Taxa de desemprego no grupo é maior que média nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 13:10

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 13:10

Taxa de desemprego entre negros é maior que média nacional Crédito: Pixabay
A desigualdade de raça se mantém intensa no mercado de trabalho. Pretos e pardos respondiam por mais de 60% (64,2%) dos 13,7 milhões dos desempregados do Brasil no primeiro trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, que detalha as informações sobre o mercado de trabalho. Os brancos representavam 35,2% dessa distribuição, enquanto pessoas de cor preta respondiam por 11,6%.
Já a a taxa de desemprego entre os pretos foi de 16% e a dos pardos, de 15,1%. Entre as pessoas que se declaram brancas, ficou em 10,5% no primeiro trimestre do ano, abaixo dos 13,1% da média nacional.

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