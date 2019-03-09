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BR-163

Presidente reforça compromisso de asfaltar trecho da BR-163

"Essa rodovia foi aberta pelo General Geisel, e será concluída pelo Capitão Jair Bolsonaro ", disse Tarcísio Gomes.

Publicado em 

09 mar 2019 às 15:57

Publicado em 09 de Março de 2019 às 15:57

Presidente reforça compromisso de asfaltar trecho da BR-163 Crédito: Divulgação/DER
Um dia depois de o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciar a liberação do tráfego de camimhões no trecho da BR-163, nos sentidos do Porto de Miritituba e de Santarém, no Pará, o presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter trecho de um vídeo no qual o ministro garante a um grupo de caminhoneiros que até o ano que vem, o trecho estará asfaltado. “Essa rodovia foi aberta pelo General Geisel, e será concluída pelo Capitão Jair Bolsonaro ”, disse Tarcísio Gomes.
A via estave fechada nos últimos dias em razão de fortes chuvas na região. Há, atualmente, dois trechos da rodovia que não estão asfaltados: um, de 51 quilômetros, que chega a Miritituba, e outro, de 58 quilômetros, que leva a Santarém.
A BR-163 é uma das principais vias de acesso aos portos do chamado Arco Norte, usados para a exportação de soja e milho do país.

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