Presidente do BNDES diz que banco está 'cheio de dinheiro'

Prédio do BNDES Crédito: Arquivo

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, disse nesta sexta-feira em um evento com empresários em São Paulo que o banco de fomento está "cheio de dinheiro, com "muita vontade de emprestar" e pediu que sejam enviados projetos para análise do banco.

 Estamos cheios de dinheiro e queremos que as empresas nos procurem  afirmou ele, para completar:

 Não se assuste se o BNDES te ligar para oferecer oportunidades.

Classificando a TLP, hoje em 6,7% ao ano, de "muito boa", Oliveira disse que a taxa é "viável para a maioria dos projetos". Ele lembrou que a TJLP, que antecedeu a TLP, taxa da qual participou da elaboração enquanto era ministro do Planejamento, ficou "por anos em 7%". Apesar disso, ele afirmou que o banco trabalha para "reduzir os custos das operações" e citou a redução recente de 50% do spread nas operações do BNDES como uma das iniciativas neste sentido.

 Voltaremos a ter a era do juro baixo. E o juro menor vai movimentar uma massa de dinheiro para a economia  garantiu ele, enquanto participava de um painel de debate na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

 Os bancos brasileiros têm um resultado maior do que a média das instituições financeiras no mundo. Isso por causa do juro alto. Quando a Selic está a 6,5%, você ganha menos e é melhor fazer outra coisa  completou.

Oliveira sinalizou que o BNDES deve também ampliar o prazo dos financiamentos empresariais com o intuito de liberar o capital de giro das companhias.

 Poderemos anunciar isso em breve  declarou.