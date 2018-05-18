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Presidente do BNDES diz que banco está 'cheio de dinheiro'

Dyogo Oliveira sinalizou que o banco deve ampliar o prazo dos financiamentos empresariais para liberar capital de giro das companhias

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 15:14
Prédio do BNDES Crédito: Arquivo
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, disse nesta sexta-feira em um evento com empresários em São Paulo que o banco de fomento está "cheio de dinheiro, com "muita vontade de emprestar" e pediu que sejam enviados projetos para análise do banco.
 Estamos cheios de dinheiro e queremos que as empresas nos procurem  afirmou ele, para completar:
 Não se assuste se o BNDES te ligar para oferecer oportunidades.
Classificando a TLP, hoje em 6,7% ao ano, de "muito boa", Oliveira disse que a taxa é "viável para a maioria dos projetos". Ele lembrou que a TJLP, que antecedeu a TLP, taxa da qual participou da elaboração enquanto era ministro do Planejamento, ficou "por anos em 7%". Apesar disso, ele afirmou que o banco trabalha para "reduzir os custos das operações" e citou a redução recente de 50% do spread nas operações do BNDES como uma das iniciativas neste sentido.
 Voltaremos a ter a era do juro baixo. E o juro menor vai movimentar uma massa de dinheiro para a economia  garantiu ele, enquanto participava de um painel de debate na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
 Os bancos brasileiros têm um resultado maior do que a média das instituições financeiras no mundo. Isso por causa do juro alto. Quando a Selic está a 6,5%, você ganha menos e é melhor fazer outra coisa  completou.
Oliveira sinalizou que o BNDES deve também ampliar o prazo dos financiamentos empresariais com o intuito de liberar o capital de giro das companhias.
 Poderemos anunciar isso em breve  declarou.
O presidente do BNDES estimou que a economia brasileira cresça em torno de 2,5% neste ano. A projeção é menor que a estimativa oficial do Planalto, de 3%.

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