Presidente do BNDES diz que banco está 'cheio de dinheiro'

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, disse nesta sexta-feira em um evento com empresários em São Paulo que o banco de fomento está "cheio de dinheiro, com "muita vontade de emprestar" e pediu que sejam enviados projetos para análise do banco.
Estamos cheios de dinheiro e queremos que as empresas nos procurem afirmou ele, para completar:
Não se assuste se o BNDES te ligar para oferecer oportunidades.
Classificando a TLP, hoje em 6,7% ao ano, de "muito boa", Oliveira disse que a taxa é "viável para a maioria dos projetos". Ele lembrou que a TJLP, que antecedeu a TLP, taxa da qual participou da elaboração enquanto era ministro do Planejamento, ficou "por anos em 7%". Apesar disso, ele afirmou que o banco trabalha para "reduzir os custos das operações" e citou a redução recente de 50% do spread nas operações do BNDES como uma das iniciativas neste sentido.
Voltaremos a ter a era do juro baixo. E o juro menor vai movimentar uma massa de dinheiro para a economia garantiu ele, enquanto participava de um painel de debate na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
Os bancos brasileiros têm um resultado maior do que a média das instituições financeiras no mundo. Isso por causa do juro alto. Quando a Selic está a 6,5%, você ganha menos e é melhor fazer outra coisa completou.
Oliveira sinalizou que o BNDES deve também ampliar o prazo dos financiamentos empresariais com o intuito de liberar o capital de giro das companhias.
Poderemos anunciar isso em breve declarou.
O presidente do BNDES estimou que a economia brasileira cresça em torno de 2,5% neste ano. A projeção é menor que a estimativa oficial do Planalto, de 3%.