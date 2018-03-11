Presidente do Banestes: 'Círculo virtuoso econômico começou'

A economia brasileira deixou o período recessivo para trás e começou a entrar em um círculo virtuoso, mas que ainda não é consistente pelo rombo das contas públicas. Essa é a avaliação do presidente do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Michel Sarkis, que considera que a não aprovação da reforma da Previdência agrava ainda mais essa situação.

Há pouco mais de um ano no comando do banco público, o administrador de empresas comemora os bons resultados do ano passado, em que o Banestes obteve lucro recorde, e destaca os investimentos em tecnologia e digitalização como causas desse avanço, como melhorias em aplicativos. Ele anunciou também a criação de um aplicativo para a abertura de contas digitais. Confira e entrevista.

Qual o balanço do seu primeiro ano no comando do Banestes? O que o senhor trouxe da cultura da iniciativa privada para o banco?

Eu acho que foi um ano em que aceleramos a implantação de projetos de modo que conseguimos avançar nas iniciativas para colocar todos os serviços do banco de maneira mais conveniente para o cliente, em especial a aceleração do nosso processo de digitalização. Lançamos a nova versão do nosso aplicativo, com mais funcionalidades, melhor design e com limites maiores. Implantamos o Token, que aumenta o quesito segurança. E avançamos tanto na digitalização das transações do banco como em soluções locais, lançando a nossa conexão com o Detran, permitindo que os nossos clientes, ao acessarem qualquer serviço do Detran, como licenciamento e pagamento de multas, a partir da digitalização do Renavam, caiam dentro do nosso aplicativo para fazer o pagamento diretamente. Todos esses investimentos, aliados à evolução da nossa cultura interna de entrega de resultados, metas e objetivos, fizeram com que, mesmo com a queda da Selic, nós fechássemos 2017 com um lucro recorde de R$ 175 milhões, crescendo a carteira de crédito em 15%, enquanto outros bancos cresceram entre 1% e 2% em média.

Sobre esse resultado, como foi possível crescer mesmo com a crise?

Isso é fruto basicamente da nossa ampliação da oferta de serviços, estando mais próximos dos nossos clientes e, ao mesmo tempo, ganhamos produtividade na nossa operação digitalizando o banco. Com isso, tivemos um acréscimo na receita. Para além disso, nossa inadimplência também diminuiu porque estamos fazendo trabalhos consistentes no sentido de cuidados na hora de tomar o crédito, privilegiando linhas que para nós são de menor risco, e aumentando o percentual de coberturas de garantias. Essas foram nossas principais alavancas de crescimento.

Quais as apostas e projeções do banco para 2018?

A gente acredita que vai ser um ano de colher os frutos desses investimentos. Deve haver um novo crescimento da nossa oferta de crédito, segundo a nossa projeção, de 8% a 11%, sendo que já tivemos um crescimento de 15% em 2017. Vamos continuar apostando na relação com os nossos clientes, diminuindo o foco transacional das agências e aumentando a capacidade da nossa equipe de fazer mais negócios e de ser mais consultiva.

O modo de consumir os serviços bancários está mudando. Cada vez menos pessoas vão às agências e cada vez mais fazem suas transações por smartphones. Como o Banestes está lidando com isso?

As agências hoje ficaram com um papel primordial de assessoria, onde nossos especialistas dão suporte em assuntos como investimentos e tomada de crédito. No digital, estamos indo além do transacional, ofertando o crédito digital pelo aplicativo da mesma forma que é na agência. Já os investimentos vão ganhar uma funcionalidade por aplicativo para o cliente fazer o gerenciamento. Além disso, vamos lançar em breve a abertura de conta digital, que vai permitir que pelo aplicativo a pessoa abra sua conta poupança ou corrente com segurança. Ou seja, serão vários serviços no digital, onde no passado investimos R$ 33 milhões.

Como vê a economia brasileira neste momento? O que esperar de 2018?

Vimos em diversos indicadores da economia que deixamos o período recessivo para trás e temos uma tendência de ter um crescimento superior neste ano. O que ainda pesa um pouco na nossa asa, para conseguirmos crescer mais na nossa economia, é o fato de que nós estamos passando por uma fase de final de um governo federal que não conseguiu implantar algumas reformas, em especial a reforma da Previdência, que é necessária para a economia funcionar, uma vez que ela vai tratar do déficit primário das contas públicas, já que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Se isso for equacionado, não tenho dúvidas de que teremos um espaço mais fértil para ter a retomada da economia de forma mais acelerada, com crescimento do consumo, aumento dos investimentos e mais emprego e renda, que é o círculo virtuoso da economia, que já começou e pode ser melhor. Pesa também uma definição do cenário político, de quem serão os candidatos e como eles se posicionam quanto ao equilíbrio fiscal. É só isso que falta pra termos um crescimento mais consistente.

A taxa Selic tem caído constantemente e atingiu o menor patamar histórico. Há previsão de novas reduções das taxas de juros nas modalidades praticadas pelo banco, como o financiamento imobiliário e o CDC?

Nós já viemos fazendo isso. À medida que a Selic foi caindo, nós tivemos o nosso custo de captação reduzido e, com isso, fizemos reduções de taxa de juros para créditos que têm garantia, de acordo com a característica da linha. Hoje já existe uma conversa que eventualmente a Selic possa cair até um pouquinho mais, podendo chegar a 6,5%, mas acredito que chegamos em um patamar estável. À medida que a nossa economia vai crescendo, é provável que a inflação se eleve, mas ficando na meta.

Nesse cenário, a gente tem visto bancos em um movimento de fechamento de agências. Já o Banestes está abrindo novas agências e anunciando concurso público. O banco está em um movimento contrário? Há projeção de ampliação da rede de atendimento pelo Estado?

O Banestes não é um banco que está sobrando agências para todos os lados ou com agências vazias, como muitas vezes aconteceu com algumas instituições que tiveram duplicidade de agências em regiões muito próximas. O Banestes tem hoje uma capilaridade e vem modificando seu perfil de agência, dando um foco mais de assessoramento. Na semana passada, nós abrimos duas agências que são estritamente de negócios, como se fosse uma loja de atendimento, que não é uma agência transacional. É praticamente uma loja com gerentes de relacionamento que fazem um atendimento de assessoria ao cliente. Durante o ano de 2017 nós viramos algumas agências nossas para esse modelo, eliminando a parte transacional do caixa, já que isso está mais no digital e tem diminuído o volume de transação na agência. Então, não precisamos fazer o movimento de fechamento de agência e sim mudamos o perfil de algumas. A gente deve abrir mais algumas agências em 2018, todas nesse modelo de unidades de negócios, como em Jardim Camburi e Jardim da Penha, que são bairros com muita densidade populacional e que as nossas agências não dão conta de entregar uma solução de negócios para essas comunidades.

O Banestes é um banco consolidado no Estado mas aparenta ter limitações, até mesmo por ser um banco público. Quais os maiores desafios do banco na sua avaliação?

Não temos essa percepção de que o banco tem limitações porque ele vem conseguindo entregar toda a gama de soluções para os clientes, muito alinhada com o que a nossa concorrência tem feito. É um banco muito competitivo, que entrega soluções para os clientes muitas vezes até mais competitivas por estar mais próximo da nossa comunidade do que alguns outros bancos, já que estamos em todos os municípios do Estado e, em 19, somos a única instituição financeira da cidade. Tanto que no ano passado nós crescemos 15% da nossa carteira de crédito, sendo que o mercado não cresceu isso tudo. Então temos sido um banco com sucesso na entrega de resultado. Absolutamente nada nos dificulta a operar. O banco tem todas as soluções digitais e está investindo na melhoria de serviços e da sua rede.

Como vê a discussão sobre a possível privatização do Banestes? O senhor avalia que a privatização seria estratégica para o banco?