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Fim de mandato

Presidente da Embraer deixará cargo em 22 de abril, confirma empresa

Comunicado foi divulgado hoje para investidores

Publicado em 18 de Março de 2019 às 22:37

Publicado em 

18 mar 2019 às 22:37
Em comunicado, a Embraer informa que até 22 de abril será escolhido o novo presidente da empresa Crédito: Antonio Milena/Arquivo Abr
A Embraer informou nesta segunda-feira (18), por meio de comunicado, que o atual presidente da companhia, Paulo Cesar de Souza e Silva, deixará o cargo no dia 22 de abril, quando termina seu mandato. De acordo com o documento, a empresa irá anunciar o sucessor até o encerramento das atividades do CEO.
“O futuro Presidente e CEO será anunciado até 22 de abril”, diz o comunicado.
> Leilão de aeroportos mostra que país "voltou ao jogo"
Segundo a nota da Embraer, Paulo Cesar foi convidado para ser consultor sênior do Conselho de Administração da Companhia, com a incumbência de facilitar a integração do novo diretor presidente, bem como assessorar o Conselho de Administração até o fechamento da operação com a Boeing.
O comunicado é assinado por Nelson Krahenbuhl Salgado, vice-presidente executivo Financeiro e de Relações com Investidores.

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