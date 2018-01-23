Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Presidente da Eletrobras diz que eleição não atrapalha privatização
Expectativa

Presidente da Eletrobras diz que eleição não atrapalha privatização

Wilson Ferreira Júnior acredita em conclusão do processo em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 13:09

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 13:09

Presidente da Eletrobras Wilson Ferreira Júnior Crédito: Reprodução/YouTube
Apesar das disputas políticas e das eleições, o processo de privatização da Eletrobras tem condições de ser concluído em 2018. Isso é o que acredita o presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior, que participa do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Em entrevista ao GLOBO, ele disse que sua expectativa é que o projeto de lei com as regras para a privatização  enviado ao Congresso na segunda-feira  seja votado ainda no primeiro semestre, de modo que a companhia ajuste seu estatuto até julho e possa fazer o processo de abertura de capital no segundo semestre.
 A lei coloca condicionantes (para a privatização) que devem constar de estatutos da companhia. Por exemplo, a golden share, direitos de assento no conselho de acionistas, cisão da Eletronuclear e de Itaipu. Tudo isso tem que estar refletido nos documentos da companhia pré-emissão de capital. Cada uma dessas decisões vai ser levada a uma assembleia de acionistas. Eu considero que estaríamos preparados até o final do primeiro semestre, no limite de julho, para que a gente possa, no segundo semestre, fazer o aumento de capital  disse ele, acrescentando:
 Uma operação de aumento de capital, com todos os procedimentos que temos que seguir, leva 45 dias. Não tem nada de aperto.
Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer enviou oficialmente ao Congresso Nacional o projeto de lei com as regras para a privatização da Eletrobras. A mensagem presidencial com o encaminhamento da proposta foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O texto seguiu em regime de urgência, para que a tramitação ocorra mais rapidamente.
O presidente da Eletrobras destacou que espera que os parlamentares entendam a necessidade da privatização, uma vez que a estatal precisa fazer investimentos e não pode ficar recebendo aportes da União num momento em que o que se busca é um ajuste fiscal. A empresa é alvo de disputas entre políticos, especialmente das bancadas do Nordeste e de Minas Gerais, que sempre fizeram indicações nos quadros da Eletrobras. A privatização também deve render R$ 12,2 bilhões aos cofres públicos este ano.
 Se é bom para o Brasil e para os brasileiros, imagino que o debate no Congresso possa mostrar as virtudes desse projeto de privatização. A Eletrobras é uma empresa muito grande e, se ela não funcionar, o Brasil tem problemas. Precisamos colocar isso e espero que os políticos sejam sensíveis  disse ele, acrescentando:
 É quase uma obrigação ter um debate que reconheça os benefícios, que são grandes, e também sobre as escolhas que o Brasil vai ter que fazer para perseguir um equilíbrio fiscal. Você vai investir na Eletrobras? Aqueles R$ 2 bilhões em recursos que vieram para a empresa em 2016, não foram para outros lugares. É recurso finito. Se veio para cá, não foi para outros lugares.
Ele destacou ainda que, sem o processo de privatização, a Eletrobras precisará receber recursos para fazer investimentos que hoje ela não tem condições de concluir. Ferreira destacou que, desde que assumiu a Eletrobras em 2016, a empresa passou por um processo de redução de custos e de dívida e busca de eficiência. Um dos próximos passos, por exemplo, é implementar uma segunda fase do PDV (Programa de Desligamento Voluntário) em fevereiro no qual se espera a adesão de 3 mil funcionários. Isso resultará numa economia de R$ 700 milhões por ano. Mesmo assim, a Eletrobras ainda não tem condições de acessar o mercado sozinha. Para isso, precisa de sócios:
 Numa companhia que está alavancada no nível em que a gente está, não existe banco que financie ela. Só para pagar o que já devia, o governo teve que fazer uma capitalização na empresa em 2016. Foi para pagar. Para você voltar a investir, se você não tem capacidade de se alavancar, você precisa de sócio. Vamos precisar de investimentos maiores. Para fazer Angra, por exemplo, eu preciso de sócios.
ELEIÇÕES
Segundo ele, o quadro eleitoral não afeta o humor dos investidores em relação à Eletrobras, pois o perfil dos interessados nesse tipo de ativo são fundos que buscam remuneração de longo prazo, que casam com a empresa:
 Para quem está querendo entrar num negócio como esse, ele não olha o que vai haver nessa eleição, ele olha que vai acontecer com essa empresa ao longo de sete eleições. Ele casa com a companhia para uma visão de longo prazo.
LIMINAR STF
Ferreira também acredita que a liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu parte de uma medida provisória (MP) que também precisa ser aprovada para permitir a privatização será derrubada. O presidente da empresa destacou que a liminar foi concedida sem que o Executivo ou que o Congresso fossem ouvidos, sendo que cabe aos parlamentares avaliar a proposta:
 A MP foi cassada sem sequer haver discussão, sem sequer ser chamado para o contraditório. Parece ser uma cassação inédita, aparentemente servindo a uma agenda. Espero que seja cassada rapidamente. Que haja sensibilidade das cortes superiores. Quem tem que discutir sobre a MP e o PL são a Câmara e o Senado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados