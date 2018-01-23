Presidente da Eletrobras diz que eleição não atrapalha privatização

Presidente da Eletrobras Wilson Ferreira Júnior Crédito: Reprodução/YouTube

Apesar das disputas políticas e das eleições, o processo de privatização da Eletrobras tem condições de ser concluído em 2018. Isso é o que acredita o presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior, que participa do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Em entrevista ao GLOBO, ele disse que sua expectativa é que o projeto de lei com as regras para a privatização  enviado ao Congresso na segunda-feira  seja votado ainda no primeiro semestre, de modo que a companhia ajuste seu estatuto até julho e possa fazer o processo de abertura de capital no segundo semestre.

 A lei coloca condicionantes (para a privatização) que devem constar de estatutos da companhia. Por exemplo, a golden share, direitos de assento no conselho de acionistas, cisão da Eletronuclear e de Itaipu. Tudo isso tem que estar refletido nos documentos da companhia pré-emissão de capital. Cada uma dessas decisões vai ser levada a uma assembleia de acionistas. Eu considero que estaríamos preparados até o final do primeiro semestre, no limite de julho, para que a gente possa, no segundo semestre, fazer o aumento de capital  disse ele, acrescentando:

 Uma operação de aumento de capital, com todos os procedimentos que temos que seguir, leva 45 dias. Não tem nada de aperto.

Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer enviou oficialmente ao Congresso Nacional o projeto de lei com as regras para a privatização da Eletrobras. A mensagem presidencial com o encaminhamento da proposta foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O texto seguiu em regime de urgência, para que a tramitação ocorra mais rapidamente.

O presidente da Eletrobras destacou que espera que os parlamentares entendam a necessidade da privatização, uma vez que a estatal precisa fazer investimentos e não pode ficar recebendo aportes da União num momento em que o que se busca é um ajuste fiscal. A empresa é alvo de disputas entre políticos, especialmente das bancadas do Nordeste e de Minas Gerais, que sempre fizeram indicações nos quadros da Eletrobras. A privatização também deve render R$ 12,2 bilhões aos cofres públicos este ano.

 Se é bom para o Brasil e para os brasileiros, imagino que o debate no Congresso possa mostrar as virtudes desse projeto de privatização. A Eletrobras é uma empresa muito grande e, se ela não funcionar, o Brasil tem problemas. Precisamos colocar isso e espero que os políticos sejam sensíveis  disse ele, acrescentando:

 É quase uma obrigação ter um debate que reconheça os benefícios, que são grandes, e também sobre as escolhas que o Brasil vai ter que fazer para perseguir um equilíbrio fiscal. Você vai investir na Eletrobras? Aqueles R$ 2 bilhões em recursos que vieram para a empresa em 2016, não foram para outros lugares. É recurso finito. Se veio para cá, não foi para outros lugares.

Ele destacou ainda que, sem o processo de privatização, a Eletrobras precisará receber recursos para fazer investimentos que hoje ela não tem condições de concluir. Ferreira destacou que, desde que assumiu a Eletrobras em 2016, a empresa passou por um processo de redução de custos e de dívida e busca de eficiência. Um dos próximos passos, por exemplo, é implementar uma segunda fase do PDV (Programa de Desligamento Voluntário) em fevereiro no qual se espera a adesão de 3 mil funcionários. Isso resultará numa economia de R$ 700 milhões por ano. Mesmo assim, a Eletrobras ainda não tem condições de acessar o mercado sozinha. Para isso, precisa de sócios:

 Numa companhia que está alavancada no nível em que a gente está, não existe banco que financie ela. Só para pagar o que já devia, o governo teve que fazer uma capitalização na empresa em 2016. Foi para pagar. Para você voltar a investir, se você não tem capacidade de se alavancar, você precisa de sócio. Vamos precisar de investimentos maiores. Para fazer Angra, por exemplo, eu preciso de sócios.

ELEIÇÕES

Segundo ele, o quadro eleitoral não afeta o humor dos investidores em relação à Eletrobras, pois o perfil dos interessados nesse tipo de ativo são fundos que buscam remuneração de longo prazo, que casam com a empresa:

 Para quem está querendo entrar num negócio como esse, ele não olha o que vai haver nessa eleição, ele olha que vai acontecer com essa empresa ao longo de sete eleições. Ele casa com a companhia para uma visão de longo prazo.

LIMINAR STF

Ferreira também acredita que a liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu parte de uma medida provisória (MP) que também precisa ser aprovada para permitir a privatização será derrubada. O presidente da empresa destacou que a liminar foi concedida sem que o Executivo ou que o Congresso fossem ouvidos, sendo que cabe aos parlamentares avaliar a proposta: