Preços do diesel serão fiscalizados por nota eletrônica no ES

Medidas foram anunciadas nesta sexta-feira (1) pelo governador Paulo Hartung, em coletiva Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES

Para monitorar o preço do óleo diesel e se as reduções aplicadas pelos governos estadual e federal estão chegando ao consumidor , o governo do Estado anunciou que vai antecipar para o próximo mês a obrigatoriedade do uso da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) e que publicará o valor dos preços praticados pelas distribuidoras.

De acordo com o secretário da Fazenda, Bruno Funchal, a nota NFC-e passa a ser obrigatória a partir de 1º de julho para todos os postos de combustível do Espírito Santo.

É por meio dessa nota fiscal, que vai alimentar a base de dados do menor preço, que a partir do dia 1º de julho todos os postos vão estar cadastrados. Com isso vamos conseguir analisar o preço do combustível, a evolução e a variação do valor entre os postos, explicou o secretário da fazenda.

As informações coletadas com as notas fiscais ficarão disponíveis no aplicativo Menor preço, do governo do Estado. O aplicativo permite ao usuário pesquisar o menor preço, como já informa o nome, de um produto em qualquer estabelecimento localizado no Estado e é atualizado em tempo real.

Além disso, o consumidor poderá acompanhar a evolução dos valores praticados pelos postos de combustível.

DISTRIBUIDORAS

De acordo com o governador do Estado, Paulo Hartung, além da obrigatoriedade da NFC-e, o site da Secretaria de Estado da Fazenda também vai começar a publicar o valor do diesel que está sendo comercializado pelas distribuidoras.

Com isso, segundo Hartung, será possível um controle da cadeia do diesel e saber por qual preço o produto está sendo repassado para os postos de combustível.

Por mês, de acordo com Funchal, são comercializados cerca de 9 milhões de litros de diesel no Espírito Santo. E, a partir do cruzamento do banco de dados do Menor Preço com os valores das distribuidoras publicados pela Sefaz, será possível monitorar por quanto os postos comercializam o combustível e se estão repassando os descontos ofertados pelos governo. No caso do Espírito Santo, esse valor de desconto totaliza R$ 0,51 por litro de diesel que sai das refinarias.

FISCALIZAÇÃO

A partir da próxima segunda-feira, a equipe de fiscalização do Procon Estadual vai verificar se os postos realmente ajustaram os preços para o consumidor.

Caso o órgão constate irregularidades, os postos poderão ser penalizados com multas administrativas, que variam de R$ 600 e R$ 9 milhões; interdição do estabelecimento e até mesmo cassação da licença para funcionamento.

O consumidor que notar irregularidades nos preços praticados pelos estabelecimentos podem fazer denúncias pelo telefone 151 e também por meio do Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br e pelo facebook/procones.

O QUE SERÁ FEITO

Óleo diesel

Redução

Preço menor

A partir da próxima semana, o Espírito Santo, o preço base do óleo diesel no Estado cairá em R$ 0,51. Desse valor, R$ 0,46 faz parte da redução já anunciada pelo governo federal e o restante será a dedução que o Estado aplicará ao combustível.

Monitoramento

Nota fiscal

Os postos de combustível do Estado têm até o dia 1º de julho para aderirem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Menor preço

O aplicativo vai permitir que o consumidor consulte em tempo real o preço comercializado pelos postos.

Publicação

O valor praticado pelas distribuidoras de combustível serão publicados no site da Secretaria Estado da Fazenda.

Fiscalização

Procon

A partir de segunda-feira a equipe de fiscalização do Procon-ES vai verificar os postos ajustaram os preços para o consumidor.

Punição

Se forem constatadas irregularidades, os postos poderão sofrer as seguintes penalidades: multas administrativas, que variam de R$ 600 a R$ 9 milhões; interdição do estabelecimento e cassação da licença para funcionamento.

Denúncias

Podem ser feitas pelo telefone 151, pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br e pelo facebook/procones.

Fonte: Sefaz ES

Preço da gasolina não vai mudar

A redução dos impostos sobre o valor do diesel vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, mas com a gasolina a história é outra. Tanto o governo do Estado quanto o governo federal não deram sinais de que vão retirar impostos sobre o valor desse combustível.

Perguntado sobre o motivo de só alterar a base de calculo para o ICMS do dísel e não da gasolina também, o governador do Estado Paulo Hartung, apenas respondeu que é mexer com o que interessa aos pobres no Brasil porque o país é desigual. Nós vamos concentrar mais renda no país ou nós vamos trabalhar para desconcentrar? O diesel é que transporta as pessoas.

Ainda de acordo com o governador, o diesel no Brasil, que é um país com modal predominantemente rodoviário, tem um papel que interfere na economia popular já que está inserido na rotina das pessoas.

Para Hartung, o valor do diesel é de extrema importância e fundamental para o país. Por isso nossa preocupação com ele, que permite transportar as pessoas pelos centros urbanos. A cesta básica é transportada pelo diesel, afirmou o governador.

ANÁLISE

Fluxo de caminhoneiros aumentará

A princípio a decisão do governo não impactaria as finanças do Estado. Para o caminhoneiro que vai abastecer pelo Espírito Santo essa redução é muito importante. À medida que aumenta o fluxo de caminhoneiros abastecendo no Estado, a diminuição de cobrança sobre o diesel vai valer a pena, porque o Estado, apesar de perder a arrecadação do ICMS relativa ao diesel, vai aumenta o volume de vendas.