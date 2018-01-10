Preços de alimentos têm primeira alta após sete meses de deflação

Os preços de alimentos subiram 0,54% em dezembro, a primeira alta depois de sete meses seguidos de deflação. Em novembro, a deflação havia sido de 0,38%. Apesar da aceleração, ainda há itens com preços em queda, como feijão, cenoura e cebola. O desempenho pressionou a inflação geral de dezembro, que fechou em 0,44%, a maior taxa mensal de 2017, a despeito do resultado de 2017, o menor em duas décadas.
A alta de 0,54% foi puxada pelo desempenho de frutas (1,33%), frango (2,04%) e pão francês (0,67%). Por outro lado, outros itens mantiveram a tendência de deflação. A maior queda de preços foi do feijão-carioca, com recuo de 6,73% em dezembro e de 46,06% no ano de 2017. Já o preço da cenoura caiu 5,56% em dezembro, embora avance 18,24% no ano, e o do feijão-mulatinho recuou 4,35% no ano a queda foi de 44,62%.
A primeira inflação em sete meses pode ter significado o fim do ciclo de quedas generalizadas no preço dos alimentos. Para Fernando Gonçalves, coordenador do índice de preços do IBGE, há um realinhamento de preços no setor.
Os preços realmente estavam muito baixos por conta da safra. Acredito agora que vá haver o realinhamento desses preços destacou o técnico.