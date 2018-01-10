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Preços em alta

Preços de alimentos têm primeira alta após sete meses de deflação

Feijão, cenoura e cebola são exemplos de produtos ainda com recuo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 15:07

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 15:07

Feijão Crédito: Reprodução
Os preços de alimentos subiram 0,54% em dezembro, a primeira alta depois de sete meses seguidos de deflação. Em novembro, a deflação havia sido de 0,38%. Apesar da aceleração, ainda há itens com preços em queda, como feijão, cenoura e cebola. O desempenho pressionou a inflação geral de dezembro, que fechou em 0,44%, a maior taxa mensal de 2017, a despeito do resultado de 2017, o menor em duas décadas.
A alta de 0,54% foi puxada pelo desempenho de frutas (1,33%), frango (2,04%) e pão francês (0,67%). Por outro lado, outros itens mantiveram a tendência de deflação. A maior queda de preços foi do feijão-carioca, com recuo de 6,73% em dezembro e de 46,06% no ano de 2017. Já o preço da cenoura caiu 5,56% em dezembro, embora avance 18,24% no ano, e o do feijão-mulatinho recuou 4,35%  no ano a queda foi de 44,62%.
A primeira inflação em sete meses pode ter significado o fim do ciclo de quedas generalizadas no preço dos alimentos. Para Fernando Gonçalves, coordenador do índice de preços do IBGE, há um realinhamento de preços no setor.
 Os preços realmente estavam muito baixos por conta da safra. Acredito agora que vá haver o realinhamento desses preços  destacou o técnico.

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