Preços de alimentos têm primeira alta após sete meses de deflação

Feijão Crédito: Reprodução

Os preços de alimentos subiram 0,54% em dezembro, a primeira alta depois de sete meses seguidos de deflação. Em novembro, a deflação havia sido de 0,38%. Apesar da aceleração, ainda há itens com preços em queda, como feijão, cenoura e cebola. O desempenho pressionou a inflação geral de dezembro, que fechou em 0,44%, a maior taxa mensal de 2017, a despeito do resultado de 2017, o menor em duas décadas.

A alta de 0,54% foi puxada pelo desempenho de frutas (1,33%), frango (2,04%) e pão francês (0,67%). Por outro lado, outros itens mantiveram a tendência de deflação. A maior queda de preços foi do feijão-carioca, com recuo de 6,73% em dezembro e de 46,06% no ano de 2017. Já o preço da cenoura caiu 5,56% em dezembro, embora avance 18,24% no ano, e o do feijão-mulatinho recuou 4,35%  no ano a queda foi de 44,62%.

A primeira inflação em sete meses pode ter significado o fim do ciclo de quedas generalizadas no preço dos alimentos. Para Fernando Gonçalves, coordenador do índice de preços do IBGE, há um realinhamento de preços no setor.