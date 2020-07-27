Preço médio do etanol sobe na semana em 11 Estados e no DF, diz ANP

O preço médio do etanol subiu 1,46% na semana ante a anterior Crédito: Freepik

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 13 Estados na semana encerrada no sábado (6) ante o período anterior, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. O biocombustível subiu em outros 11 Estados e no Distrito Federal e manteve-se inalterado no Amapá e em Minas Gerais.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 1,46% na semana ante a anterior, de R$ 2,542 para R$ 2,579 o litro. Em relação aos últimos 30 dias, a queda atinge 38,73%, a R$ 1,859.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 2,385, alta de 2,14% ante a semana anterior (R$ 2,335) e de queda de 28,29% na comparação com os últimos 30 dias.

Na Bahia, o biocombustível registrou a maior alta porcentual na semana, de 4,17%. A maior queda semanal, de 2,65%, foi verificada no Amazonas.

Na comparação mensal, os preços do etanol só cederam em dois Estados, Acre e Amazonas, -0,42% e -2,00%, respectivamente, e no Distrito Federal (menos 1,66%).

O Estado que registrou a maior alta na comparação mensal foi São Paulo, com elevação de 28,29% no preço do etanol hidratado.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 1,969 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 2,385, foi registrado também em São Paulo.

O preço máximo individual, de R$ 4,999 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul.