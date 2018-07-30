Preço médio da gasolina recua 0,24% na última semana; etanol cai 1,12%

- Crédito: Divulgação

O valor médio dos combustíveis caiu na maior parte dos Estados brasileiros na última semana. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina vendida nos postos brasileiros recuou 0,24%. Já o valor do etanol hidratado apresentou queda de 1,12%.

A gasolina apresentou redução de seu preço médio em 17 Estados, além do Distrito Federal. Nas outras nove unidades da federação, houve alta.

Os preços médios recuaram 0,24% entre as semanas, de R$ 4,500 para R$ 4,489. Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina caiu 0,63% na semana passada, de R$ 4,268 para R$ 4,241, em média. No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,928 para R$ 4,935, em média, alta de 0,14%. Em Minas Gerais houve baixa no preço médio da gasolina de 0,31%, de R$ 4,796 para R$ 4,781 o litro.

Já o preço do etanol hidratado recuou em 18 Estados da federação e no Distrito Federal. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve queda de 1,12% no preço do etanol na semana passada. Em São Paulo, principal estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado recuou 1,49% sobre a semana anterior, de R$ 2,555 pra R$ 2,517 o litro. No período de um mês os preços do combustível recuaram 8,44% nos postos paulistas. A maior queda porcentual entre todos os avaliados, de 1,98%, foi no Paraná e a maior alta no preço do biocombustível na semana passada, de 1,16%, foi em Sergipe.

Além de São Paulo, com o maior recuo mensal, no período de um mês os preços do etanol baixaram em 18 estados e no Distrito Federal. Na média brasileira, o preço do etanol pesquisado pela ANP acumulou queda de 6,03% na comparação mensal.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 1,999 o litro, em São Paulo, e o máximo individual ficou de R$ 4,799 o litro, no Rio Grande do Sul. São Paulo tem também o menor preço médio estadual, de R$ 2,517 o litro, e o maior preço médio ocorreu também nos postos gaúchos, de R$ 3,989 o litro.

Etanol ou gasolina?

Os valores médios do etanol seguem vantajosos sobre os da gasolina nos cinco estados entre os maiores produtores do biocombustível do País - São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. O levantamento considera que o combustível de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, o hidratado é vendido em média por 56,84% do preço da gasolina, em São Paulo por 59,35%, em Goiás em 60,33%, em Minas Gerais a 62,56% e, no Paraná, a paridade está em 64,48%. Na média brasileira, a paridade é de 61,13% entre os preços médios do etanol e da gasolina, também favorável ao biocombustível.

A gasolina é mais vantajosa no Amapá, com a paridade de 94,78% para o preço do etanol.

O valor médio dos combustíveis caiu na maior parte dos Estados brasileiros na última semana. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina vendida nos postos brasileiros recuou 0,24%. Já o valor do etanol hidratado apresentou queda de 1,12%.

A gasolina apresentou redução de seu preço médio em 17 Estados, além do Distrito Federal. Nas outras nove unidades da federação, houve alta.

Os preços médios recuaram 0,24% entre as semanas, de R$ 4,500 para R$ 4,489. Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina caiu 0,63% na semana passada, de R$ 4,268 para R$ 4,241, em média. No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,928 para R$ 4,935, em média, alta de 0,14%. Em Minas Gerais houve baixa no preço médio da gasolina de 0,31%, de R$ 4,796 para R$ 4,781 o litro.

Já o preço do etanol hidratado recuou em 18 Estados da federação e no Distrito Federal. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve queda de 1,12% no preço do etanol na semana passada. Em São Paulo, principal estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado recuou 1,49% sobre a semana anterior, de R$ 2,555 pra R$ 2,517 o litro. No período de um mês os preços do combustível recuaram 8,44% nos postos paulistas. A maior queda porcentual entre todos os avaliados, de 1,98%, foi no Paraná e a maior alta no preço do biocombustível na semana passada, de 1,16%, foi em Sergipe.

Além de São Paulo, com o maior recuo mensal, no período de um mês os preços do etanol baixaram em 18 estados e no Distrito Federal. Na média brasileira, o preço do etanol pesquisado pela ANP acumulou queda de 6,03% na comparação mensal.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 1,999 o litro, em São Paulo, e o máximo individual ficou de R$ 4,799 o litro, no Rio Grande do Sul. São Paulo tem também o menor preço médio estadual, de R$ 2,517 o litro, e o maior preço médio ocorreu também nos postos gaúchos, de R$ 3,989 o litro.

Etanol ou gasolina?

Os valores médios do etanol seguem vantajosos sobre os da gasolina nos cinco estados entre os maiores produtores do biocombustível do País - São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. O levantamento considera que o combustível de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, o hidratado é vendido em média por 56,84% do preço da gasolina, em São Paulo por 59,35%, em Goiás em 60,33%, em Minas Gerais a 62,56% e, no Paraná, a paridade está em 64,48%. Na média brasileira, a paridade é de 61,13% entre os preços médios do etanol e da gasolina, também favorável ao biocombustível.