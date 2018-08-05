Preço médio da gasolina no ES custa R$ 4,48

A tampa do tanque da gasolina mal fechada pode ser um dos motivos do forte cheiro de combustível Crédito: Divulgação

O preço médio da gasolina manteve-se estável no Espírito Santo nesta semana. O valor registrado pela pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP) entre 29 de julho e 4 de agosto foi de R$ 4,48, o mesmo da semana imediatamente anterior, e mais caro que a média nacional. Porém, dois centavos mais alto que na semana entre 15 e 21/07. Já o valor médio do diesel caiu um centavo esta semana, para R$ 3,27.

No país, os preços médios da gasolina e do diesel voltaram a cair. Desde a véspera da greve doas caminhoneiros, o valor médio do diesel calculado pela agência caiu cerca de R$ 0,22. Para a gasolina, a queda foi e 0,35% no preço médio, passando de R$ 4,489 por litro para R$ 4,473.

No Espírito Santo, o valor médio da gasolina mais alto foi em Guarapari, com R$ 4,67. Em seguida, aparecem as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, ambas com preço médio de R$ 4,65. Já Colatina registrou preço de R$ 4,62, seguida por São Mateus, com R$ 4,58. Completando os preços médios mais altos nas cidades do interior, Aracruz aparece com preço médio de R$ 4,50.

Na Grande Vitória, as cidades de Cariacica e Vila Velha registraram quedas, passando a registrar preço médio de R$ 4,36 e 4,42, respectivamente. Serra se manteve estável, com R$ 4,38. Já em Vitória, o valor médio subiu um centavo, para R$ 4,41 na semana encerrada neste sábado (04).