Preço dos alimentos começa a cair no ES

O produtor Valentin Gering precisou diminuir o preço da batata para vender Crédito: Bernardo Coutinho

Nos supermercados, nas feiras e na Ceasa, os preços dos alimentos começam a voltar aos patamares que estavam antes da paralisação dos caminhoneiros. O consumidor já nota sinais de melhora nos valores e disponibilidade de mercadorias nas prateleiras.

Mesmo assim, produtos como a batata continuam sendo comercializados com preços acima dos praticados antes da greve e o estoque de hortaliças ainda não está totalmente abastecido. Em alguns casos, como na avicultura, o abastecimento deve levar dois meses para ser completamente normalizado.

Na Ceasa, em Cariacica, basta perguntar aos vendedores para constatar que os valores de alguns produtos ainda não voltaram às cifras anteriores à paralisação.

Antes da greve, o preço do saco de batata (50 kg) girava em torno de R$ 80. Ontem, a vendedora Zemar Trancoso começou a baixar o valor do produto. Estou vendendo o saco por R$ 180, mas cheguei a vender por R$ 300 na segunda-feira. A batata deve baixar mais o valor na próxima segunda. Na sexta e no sábado, deve permanecer nesse preço que vendi hoje (ontem).

Segundo o secretário estadual de Agricultura, Ideraldo Lima, há uma tendência para que os preços dos alimentos, que ficaram inflacionados durante a paralisação dos caminhoneiros, voltem ao nível anterior.

O excesso de alguns produtos nas centrais de abastecimento está pressionando o preço para baixo. De acordo com a Ceasa, um carregamento de 588 mil quilos de batata chegou. No local, o produto estava em falta desde a última segunda.

Valentin Gering, que é de Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, foi um dos produtores que se viu obrigado a reduzir o preço do saco de batatas para conseguir dar vazão à produção. Baixou tudo. Antes saía por

R$ 300. Hoje, eu estou vendendo por R$ 40. Vou ter que baixar mais ainda para vender, senão eu tenho que levar de volta, explicou.

Além da batata, a laranja, que também estava em falta, voltou a ser ofertada. Foram 79 mil quilos descarregados na Centrais de Abastecimento do Espírito Santo apenas ontem. Também ontem, chegaram para serem comercializados no local 41.250 quilos de cebola, 30,5 mil quilos de melancia e 15 mil quilos de melão.

NO SUPERMERCADO

Já nos supermercados, os preços ainda não foram repassados para o consumidor. A funcionária pública Damiana Maria Nunes Santiago, 57 anos, contou que por lá a batata e a cenoura continuam caras. Mas outros ingredientes que eu comprei permaneceram o mesmo preço. A batata, da última vez, que comprei estava R$ 5,99 e hoje estava R$ 7,99 e a cenoura eu costumo comprar a R$ 2,99, no máximo, e estava a quase R$ 5,00.

Porém produtos como hortaliças ainda estão com estoques bem reduzidos. Tem que baixar o preço. Antes estava difícil, mas, agora que acabou a greve, tomara que fique melhor. Semana passada comprei três temperos verdes e deu R$ 8,00. Normalmente eu compro a R$ 1,00 cada um, desabafou a zeladora Andreia Pereira Cruz, 43 anos.

CAMINHÃO COM RAÇÃO CHEGA EM SANTA MARIA DE JETIBÁ

Produtores de Santa Maria de Jetibá receberam na madrugada de ontem caminhões com ração. O farelo de soja que chegou ao município seria exportado, mas foi vendido aos criadores de aves e suínos após um decreto do governo do Estado adotado como medida de minimizar os efeitos da greve dos caminhoneiros.

Devido à greve dos caminhoneiros, 150 mil suínos e 30 milhões de aves corriam risco de morrer de fome. O farelo de soja estava armazenado no Porto de Tubarão, em Vitória.

Criador de 100 mil aves, o avicultor Fabio Boldt contou que ainda não calculou quanto teve de prejuízo devido à paralisação no abastecimento. De acordo com ele, que precisa de dez toneladas de ração por dia, recuperar a produção vai levar tempo. "A gente fica feliz que a greve dos caminhoneiros acabou. Agora é trabalhar", contou.

Ainda de cordo com Fabio, a distribuição da ração aos produtores está sendo organizada pela Associação de Avicultores e Suinocultores do Espírito Santo (Aves).

No total, três mil toneladas de farelo de soja estavam disponíveis para comercialização imediata no Porto de Tubarão na última terça-feira. A liberação foi uma medida paliativa necessária, segundo o diretor-executivo da Aves, Nélio Hand. "Estávamos precisando disso", afirmou. No Estado, 100 pintinhos foram sacrificados por falta de alimentação. (Lara Rosado)

PRAZO PARA NORMALIZAÇÃO

IMPACTOS NO ESTADO

Distribuição: A greve dos caminhoneiros que durou dez dias no Espírito Santo gerou impactos em todos os setores. A movimentação de cargas para o abastecimento de supermercados, farmácias e indústrias foi apenas parte do transtorno gerado pelo movimento.

COMERCIAÇIZAÇÃO

Indústria: Com a paralisação dos caminhoneiros houve falta de insumos, de matéria-prima e dificuldade de entregar as fabricações, com isso, 70% das companhias a paralisarem suas produções. Deve levar de levar de 15 a 30 dias para normalizar as produções.

Avicultura e suinocultura: O abastecimento deve ser normalizado em 60 dias. Mas a cadeia produtiva ainda levará cerca de seis meses para ser totalmente restabelecida.

Vegetais: Para que os legumes voltem a chegar normalmente aos supermercados e feiras ainda deve levar de 30 a 40 dias. Enquanto isso, esses itens podem ser entregues com qualidade menor que a habitual.

Frios e congelados: A distribuição desses itens deve ser normalizada ainda hoje.

Laticínios: O abastecimento foi retomado na terça-feira.

Supermercadista: O abastecimento dos supermercados já foi retomado.

Ceasa: Antes da greve, a Ceasa comercializava cerca de 160 diferentes tipos de produtos por dia. Na quarta-feira, pouco mais de 140 itens foram comercializados.

Comércio e serviços: Até a próxima segunda-feira deve estar tudo restabelecido.

Transporte de cargas: Hoje todas as transportadoras já estarão com os veículos rodando normalmente.