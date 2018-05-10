Preço do quilo da cebola chega a R$ 7 na Grande Vitória

90% da cebola consumida no Estado é importada de outros países, como Espanha e Holanda Crédito: Arquivo

(veja gráfico abaixo). O quilograma do legume já chega a R$ 6,99 nos supermercados capixabas. Um dos principais ingredientes usados para temperar a moqueca capixaba, a cebola está mais cara: de acordo com levantamento do IBGE, o preço do alimento subiu 14,01% em abril e contribuiu para a elevação da inflação do mês, que ficou em 0,19% na Grande Vitória. Quando comparado a outros legumes e frutas, a cebola foi o alimento que mais teve alta de preço em abril. O quilograma do legume já chega a R$ 6,99 nos supermercados capixabas.

O preço médio da cebola nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES) subiu para R$ 3,88/kg em abril, sendo que neste mesmo período do mês anterior o valor médio estava em R$ 2,79/kg. A tendência é de que o preço aumente ainda mais, já que em maio, junho e julho o produto entra na sua entressafra.

O aumento no preço do item pode estar relacionado com a alta do dólar, já que, segundo as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), 90% da cebola consumida no Estado é importada de países como Espanha e Holanda. Os outros 10% vêm de cidades mineiras e uma parcela menor, de pequenas produções que começam a surgir em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado.

INFLAÇÃO

A alta de 0,19% na inflação interrompe a queda iniciada no mês de março, quando o IBGE havia registrado uma redução de 0,28% nos preços da Grande Vitória. Com o novo aumento, o índice acumulado no ano está em 0,77%. Já na comparação dos últimos 12 meses, este índice chega a 2,1%. Ainda assim, o número do mês de abril está abaixo da média nacional, que teve inflação de 0,22% e acumula 0,92% no ano.

Entre os produtos que ficaram mais caros na Grande Vitória, o repolho foi o que teve maior variação proporcional, com alta de 26,69%, com o quilograma vendido a R$ 2,49. Também ficaram com os preços mais salgados, o mamão (14,62%), vendido a R$ 2,49/kg; a cebola (14,01%), vendida a R$ 6,99/kg; o leite longa vida (8,59%), vendido a R$ 2,75/L; o tomate (5,79%), vendido a R$ 5,99/kg; e a batata-inglesa (5,17%), vendida a R$ 1,97/kg.

Por outro lado, a banana-prata está mais barata para os capixabas. O preço da fruta caiu 4,78%, assim como a laranja-lima, com queda de 4,70%. Alguns cortes de carne também estão mais em conta, principalmente o patinho (-4%) e o chã de dentro (-3,81%). A carne de frango em pedaços é outra opção que ficou mais barata, com queda de 3,13%.



