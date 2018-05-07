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Pressão no mercado

Preço do petróleo passa dos US$ 70 e atinge maior nível desde 2014

Crise na Venezuela e possível volta de sanções ao Irã pressionam mercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 11:25

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 11:25

Plataforma de petróleo Crédito: Pixabay
Diante da crise na Venezuela e de preocupações com um possível retorno de sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã, o preço do petróleo ultrapassou a barreira dos US$ 70 o barril e atingiu o maior nível desde 2014.
O presidente americano, Donald Trump, deu um prazo até este sábado, dia 12 de maio, para que os europeus acertem a questão do programa nuclear do Irã. Caso isso não ocorra, Trump disse que vai se recusar a estender o alívio das sanções ao Irã.
Em Londres, com poucos negócios por causa de feriado, o preço do barril do tipo Brent no mercado futuro subia 0,9%, a US$ 75,55.
"Acreditamos que é altamente provável que o presidente Trumpo exerça seu direito (de não estender o alívio das sanções) apesar dos recentes esforços de líderes europeus de acertar o acordo nuclear", disse, ao "Wall Street Journal", Helima Croft, chefe de estratégias de commodities no RBC Capital Markets.
Segundo ela, o impacto do retorno das ações ao mercado de petróleo vai depender das condições.
 

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