Preço do petróleo passa dos US$ 70 e atinge maior nível desde 2014

Plataforma de petróleo Crédito: Pixabay

Diante da crise na Venezuela e de preocupações com um possível retorno de sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã, o preço do petróleo ultrapassou a barreira dos US$ 70 o barril e atingiu o maior nível desde 2014.

O presidente americano, Donald Trump, deu um prazo até este sábado, dia 12 de maio, para que os europeus acertem a questão do programa nuclear do Irã. Caso isso não ocorra, Trump disse que vai se recusar a estender o alívio das sanções ao Irã.

Em Londres, com poucos negócios por causa de feriado, o preço do barril do tipo Brent no mercado futuro subia 0,9%, a US$ 75,55.

"Acreditamos que é altamente provável que o presidente Trumpo exerça seu direito (de não estender o alívio das sanções) apesar dos recentes esforços de líderes europeus de acertar o acordo nuclear", disse, ao "Wall Street Journal", Helima Croft, chefe de estratégias de commodities no RBC Capital Markets.

Segundo ela, o impacto do retorno das ações ao mercado de petróleo vai depender das condições.