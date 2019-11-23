Preço do gás residencial sobe 4% e do comercial avança 0,6%

A Petrobras informa que o preço do GLP residencial e empresarial será elevado na segunda-feira (25). De acordo com nota da estatal, o GLP P-13, para botijão de até 13 quilos, o gás de cozinha, o aumento médio nas distribuidoras será 4,0%. Já a alta média do preço do GLP industrial/comercial será de 0,6%. Desta forma, explica, os preços para ambos segmentos serão igualados.