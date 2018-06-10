Preço do diesel cai R$ 0,34 após acordo entre governo e caminhoneiros

O preço médio do litro do óleo diesel nas bombas caiu R$ 0,34 (o que corresponde a 9%) após a greve dos caminheiros, segundo balanço divulgado neste sábado, 9, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na semana de 3 a 9 de junho, após a greve, o preço médio desse combustível foi de R$ 3,482, enquanto na semana anterior, de 27 de maio a 2 de junho, quando ainda não havia acordo entre o governo federal e os caminhoneiros, o diesel custava R$ 3,828. Ao firmar acordo com os caminhoneiros, o governo federal previu redução de R$ 0,46 no preço do litro.