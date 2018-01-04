Preço de imóveis residenciais no país tem queda real de 3,23% em 2017

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O preço médio dos imóveis residencias à venda no Brasil recuou 0,53% no ano passado, segundo o Índice FipeZap. Foi a primeira vez que o indicador teve queda nominal em um ano completo desde quando a série começou a ser apurada, dez anos atrás. Se descontada a inflação  considerando a estimativa do Boletim Focus, do Banco Central, de 2,78% para 2017  a queda real no preço dos imóveis foi de 3,23%. O valor médio do metro quadrado fechou em R$ 7.631.

Como a inflação caiu, essa queda real nos valores ficou abaixo da registrada em 2016, quando o IPCA, medido pelo IBGE, foi de 6,29%. Com isso, dois anos atrás, apesar de o índice FipeZap ter avançado 0,57%, os preços tiveram recuo real de 5,38%.

Em 2017, 13 das 20 cidades pesquisadas viram o preço dos imóveis residenciais à venda cair. As maiores quedas foram as registradas no Rio de Janeiro (-4,45%), em Niterói (-3,43%) e Fortaleza (-3,35%).

Apesar do tombo no preço, o Rio se mantém como a cidade com o metro quadrado mais caro do país, valendo R$ 9.811, seguido de São Paulo, com R$ 8.745, Distrito Federal, com R$ 8.238, e Niterói, com R$ 7.225. Os bairros cariocas mais valorizados foram Leblon, onde o preço para venda chega a R$ 20.757/m²  mais que o dobro do valor médio no mercado carioca  e Ipanema, a R$ 19.378. Na outra ponta, os menores valores estão em Cavalcanti (R$ 2.286) e na Pavuna (R$ 2.292).

Os valores mais baixos no Brasil são os registrados na mineira Contagem (R$ 3.521) e Goiânia (R$ 4.137).