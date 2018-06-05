Preço da gasolina subiu 7,7% durante greve de caminhoneiros, segundo ANP

Fila gigantesca em posto com gasolina a R$ 1,96 em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

Nem a Agência Nacional do Petróleo (ANP) conseguiu encontrar postos com gasolina durante a greve dos caminhoneiros. Segundo dados divulgados pelo órgão na noite desta segunda-feira (4), o número de estabelecimentos com combustível disponível para a coleta de preços  realizada semanalmente  recuou 85% na semana entre 27 de maio e 2 de junho. Mais que escasso, os combustíveis ficaram mais caros durante a paralisação. O litro da gasolina foi vendido, em média, a R$ 4,614, uma alta de 7,7% em relação à semana encerrada no dia 19 de maio, antes do início dos protestos, quando saía por R$ 4,28. É o maior valor desde o início da série história da ANP, em 2013.

A greve dos caminhoneiros durou 11 dias, de 21 a 31 de maio. O número de postos de gasolina visitados antes dos protestos girava em torno de 5.800. Entre 20 a 26 de maio, quando as estradas começaram a ser bloqueadas, a amostra caiu para 5.627. Na semana seguinte, recuou para apenas 485. O quadro foi semelhante para os outros cinco combustíveis acompanhados pela ANP, como diesel e etanol. O órgão não deixou claro, no relatório, se a discrepância entre amostras compromete a comparação de preços médios.

A alta dos preços de gasolina ocorreu em todos os estados brasileiros, sempre na comparação com a semana anterior ao início da greve. O maior aumento foi registrado no Distrito Federal, onde o litro do combustível passou a ser vendido, em média, por R$ 4,849, alta de 14,34%. No Rio, a alta foi de 4,93%, para exatos R$ 5, em média. O valor máximo no estado, no entanto, chegou a R$ 5,399.

Na capital fluminense, só seis estabelecimentos foram encontrados para coleta. Antes da greve, a coleta contava com cerca de 80 revendedores. Os cariocas pagaram, na semana até o dia 2, média de R$ 5,016 pela gasolina, alta de 5,53% em relação aos preços de antes da greve.