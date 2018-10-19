Preço da gasolina cai 2% nas refinarias a partir deste sábado (20)

Preço do litro do combustível atingiu maior valor nas refinarias no dia 14 de setembro, quando a estatal passou a cobrar pelo litro da gasolina R$ 2,2514, preço que se manteve por 12 dias, até o dia 22 do mesmo mês Crédito: Fernando Madeira

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (19) que o preço do litro da gasolina ficará 2% mais barato em média nas refinarias de todo o país a partir de sábado (20). Com a decisão, valor cairá de R$ 2,1490  preço que vigorava desde o último dia 12  para os R$ 2,1060 comunicado pela estatal.

O preço do litro do combustível atingiu maior valor nas refinarias no dia 14 de setembro, quando a estatal passou a cobrar pelo litro da gasolina R$ 2,2514, preço que se manteve por 12 dias, até o dia 22 do mesmo mês, portanto por doze dias consecutivos.

A partir de então, o preço do litro da gasolina passou a registrar quedas consecutivas. No dia 25 de setembro, a estatal reduziu o preço do litro do procuto para R$ 2,2381, mantendo desde então uma tendência de queda no preço do litro da gasolina.

A última movimentação no preço do produto se deu no último dia 12 de outubro, quando o preço médio do litro nas refinarias passou a custar R$ 2,1490, preço que ficou estável por quatro dias consecutivos.