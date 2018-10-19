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Combustíveis

Preço da gasolina cai 2% nas refinarias a partir deste sábado (20)

Com a decisão, valor cairá de R$ 2,1490 - preço que vigorava desde o último dia 12 - para os R$ 2,1060 comunicado pela estatal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 18:42

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 18:42

Preço do litro do combustível atingiu maior valor nas refinarias no dia 14 de setembro, quando a estatal passou a cobrar pelo litro da gasolina R$ 2,2514, preço que se manteve por 12 dias, até o dia 22 do mesmo mês Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (19) que o preço do litro da gasolina ficará 2% mais barato em média nas refinarias de todo o país a partir de sábado (20). Com a decisão, valor cairá de R$ 2,1490  preço que vigorava desde o último dia 12  para os R$ 2,1060 comunicado pela estatal.
O preço do litro do combustível atingiu maior valor nas refinarias no dia 14 de setembro, quando a estatal passou a cobrar pelo litro da gasolina R$ 2,2514, preço que se manteve por 12 dias, até o dia 22 do mesmo mês, portanto por doze dias consecutivos.
A partir de então, o preço do litro da gasolina passou a registrar quedas consecutivas. No dia 25 de setembro, a estatal reduziu o preço do litro do procuto para R$ 2,2381, mantendo desde então uma tendência de queda no preço do litro da gasolina.
A última movimentação no preço do produto se deu no último dia 12 de outubro, quando o preço médio do litro nas refinarias passou a custar R$ 2,1490, preço que ficou estável por quatro dias consecutivos.
O óleo diesel cobrado nas refinarias está em R$ 2,3606, o litro, desde o dia 30 de setembro, quando foi reajustado. Antes custava R$ 2,2964.

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