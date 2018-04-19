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STJ afirma

Prazo para cobrar reembolso de seguro-saúde na Justiça é de três anos

Consumidor pode recorrer em casos em que empresa negue restitui-lo por procedimentos cobertos por contrato

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 15:06
STJ Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Se uma empresa de seguro-saúde se recusa a reembolsar um usuário por despesas médicas já pagas, para procedimentos que são cobertos por contrato, o prazo para o beneficiário entrar com uma ação pedindo a restituição de valores deve ser de três anos, com base no artigo 206, do Código Civil. O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
No caso em questão, a empresa queria fazer valer o período de um ano para o cliente reivindicar a compensação pelos gastos médicos que teve, prazo comum para outras situações relacionadas a seguros. Os gastos médicos que motivaram a ação foram feitos em 2012, e a ação foi proposta em 8 de agosto de 2014.
De acordo com o relator do processo, ministro Villas Bôas Cueva, no entanto, não é possível aplicar o prazo prescricional de um ano neste caso, devido à natureza do seguro-saúde. Segundo ele, "o prazo prescricional de um ano, próprio das relações securitárias, não pode ser estendido ao seguro-saúde, que possui mais familiaridade com os planos de saúde, que ostentam natureza sui generis (diferente)".
Para o relator, a obrigatoriedade de reembolsar o usuário por despesas médicas já pagas evitaria o "enriquecimento sem causa da empresa, que estaria lucrando ao reter arbitrariamente os valores devidos ao cliente.

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