Prazo maior para clientes pagarem as contas de energia no ES

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O consumidor terá mais uma semana para pagar a conta de luz. Por causa da diminuição no número de postos de recebimento de faturas de energia elétrica no Estado, a população acabou sendo prejudicada e, para conseguir quitar a dívida, está tendo que enfrentar longas e demoradas filas nos postos de atendimentos que continuam recebendo os boletos.

Para tentar encontrar uma solução para o problema, os Procons Estadual e municipais e a concessionária de energia EDP firmaram um acordo, na tarde de ontem, para que as faturas que vencem entre os dias 3 e 13 de abril (próxima sexta-feira) possam ser pagas até o próximo dia 20 sem a necessidade de reimpressão do boleto. Além disso, não será cobrado multa ou juros.

Nós estávamos angustiados com as filas e a ansiedade do consumidor com a possibilidade de acontecer o corte de luz devido à conta não ser paga, comentou a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaita Pinto. Mesmo assim, a empresa precisa credenciar pelo menos 200 novos pontos para atender a população, complementou.

Desde o último dia 3, 400 pontos de atendimentos do sistema Banesfácil, do Banestes, não recebem mais as faturas da empresa de energia. Mas, segundo o banco, por meio de nota, mesmo com o encerramento do contrato, a instituição continua à disposição da empresa para encontrar meios de atendê-la, desde que consiga encontrar mínima viabilidade para a operação do serviço.

De acordo com a EDP, o Estado conta com 1,2 mil pontos de atendimento que recebem as faturas, entre agentes comerciais, bancos e correspondentes bancários. A empresa afirmou ainda que está prospectando mais estabelecimentos para realizarem a cobrança das faturas. Já com relação à possibilidade de um novo contrato com o Banestes, a empresa disse que não iria comentar o assunto.

ON-LINE

Com a falta de unidades físicas de pagamento, uma das alternativas é quitar os débitos on-line. Porém, apesar dessa alternativa, muitas pessoas têm dificuldades com acesso à internet ou em usar os bancos digitais.

Segundo a diretora-presidente do Procon, há reclamações de que no município de Jaguaré, no Norte capixaba, os moradores precisam se deslocar para outra cidade para conseguir pagar a tarifa elétrica. O pagamento on-line é uma opção para a pessoa pagar a fatura, mas não pode ser uma imposição da empresa para o consumidor, afirmou.

MAIS PEDIDOS

Na reunião entre EDP e Procons, representantes de associações de moradores questionaram a ausência de postos de pagamentos nos bairros. Segundo Izaita, entre os bairros citados estão Jardim Camburi e Grande São Pedro, em Vitória.

Pagamento

Faturas com data de vencimento entre 3 e 13 de abril poderão ser pagas até o dia 20 de abril sem a necessidade de reimpressão do boleto. Além disso, não será cobrada multa ou juros.

Locais credenciados

A lista com os locais de pagamento está disponível para consulta no site www.edp.com.br/agentesedp

Também é possível consultar quais são os locais de atendimento pelo 0800 721 0707 ou pelo chat do aplicativo EDP Online.

Banestes

Correntistas do banco realizarão pagamento da fatura via internet banking, autoatendimento e via aplicativo.

Não aceita conta de luz

- Banesfácil

Com o encerramento do contrato entre EDP e Banestes, 400 pontos do Banesfácil espalhados pelo Estado deixaram de receber as faturas. As agências lotéricas, da Caixa, também não recebem as faturas.