Prazo de exploração de lojas no Aeroporto de Vitória será de 5 anos

Fotos mostram a evolução das obras do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação/Senador Ricardo Ferraço

Investidores que têm interesse em explorar um ponto comercial na área do novo Aeroporto de Vitória vão ter um atrativo a mais para abrir algum tipo de negócio no local. O prazo de concessão dos espaços das lojas será ampliado para cinco anos. Uma portaria publicada pelo Ministério dos Transportes, no ano passado, previa o tempo de concessão de apenas dois anos, o que estava afastando o interesse de empresários.

A definição saiu nesta quarta-feira (7) durante uma reunião em Brasília que contou com a participação da senadora Rose de Freitas (PMDB), o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e o diretor Comercial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Marx Martins Marsicano Rodrigues. A Infraero é a estatal que administra o Aeroporto de Vitória





Na ocasião, também foram discutidos outros assuntos relacionados ao aeroporto, como a construção de uma rede hoteleira, um hospital de nove andares e um centro de convenções no complexo aeroportuário. Os detalhes de cada projeto não foram revelados.

Segundo a assessoria de imprensa da senadora, o ministro dos Transportes e a diretoria da Infraero deram garantia de mudança da portaria ampliando o prazo de concessão dos espaços comerciais.

PORTARIA





A GAZETA noticiou, em janeiro, que o prazo de ocupação de lojas estava afastando os investidores no novo aeroporto. A portaria nº 143, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, previa que os contratos que sejam firmados pela Infraero tenham prazo igual ou inferior a dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. A medida foi alvo de críticas.

A justificativa dada pelos interessados em abrir um negócio no novo aeroporto é que o custo é muito alto, não compensado, assim, investir pesado sem saber se a empresa poderá continuar operando na área.