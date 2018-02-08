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Prazo de exploração de lojas no Aeroporto de Vitória será de 5 anos

Reunião definiu ampliação de dois para cinco anos do tempo de concessão dos espaços. Projetos de hotel, hospital e centro de convenções no local também foram discutidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 01:23

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 01:23

Fotos mostram a evolução das obras do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação/Senador Ricardo Ferraço
Investidores que têm interesse em explorar um ponto comercial na área do novo Aeroporto de Vitória vão ter um atrativo a mais para abrir algum tipo de negócio no local. O prazo de concessão dos espaços das lojas será ampliado para cinco anos. Uma portaria publicada pelo Ministério dos Transportes, no ano passado, previa o tempo de concessão de apenas dois anos, o que estava afastando o interesse de empresários.
A definição saiu nesta quarta-feira (7) durante uma reunião em Brasília que contou com a participação da senadora Rose de Freitas (PMDB), o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e o diretor Comercial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Marx Martins Marsicano Rodrigues. A Infraero é a estatal que administra o Aeroporto de Vitória
 
Na ocasião, também foram discutidos outros assuntos relacionados ao aeroporto, como a construção de uma rede hoteleira, um hospital de nove andares e um centro de convenções no complexo aeroportuário. Os detalhes de cada projeto não foram revelados.
Segundo a assessoria de imprensa da senadora, o ministro dos Transportes e a diretoria da Infraero deram garantia de mudança da portaria ampliando o prazo de concessão dos espaços comerciais.
PORTARIA
 
A GAZETA noticiou, em janeiro, que o prazo de ocupação de lojas estava afastando os investidores no novo aeroporto. A portaria nº 143, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, previa que os contratos que sejam firmados pela Infraero tenham prazo igual ou inferior a dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. A medida foi alvo de críticas.
A justificativa dada pelos interessados em abrir um negócio no novo aeroporto é que o custo é muito alto, não compensado, assim, investir pesado sem saber se a empresa poderá continuar operando na área.
Segundo a Infraero, o novo Aeroporto de Vitória - previsto para ficar pronto até março - terá 80 pontos comerciais para os segmentos de varejo, alimentação e serviços. Até meados de janeiro, apenas 14 contratos tinham sido fechados, com aluguéis variando entre R$ 5 mil e R$ 39 mil.

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