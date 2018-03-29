Pousos continuam a ser feitos na pista antiga do Aeroporto de Vitória

O novo Aeroporto de Vitória será aberto ao público nesta sexta-feira (30), mas os pousos dos aviões de carreira continuarão a ser feitos na pista do antigo terminal. Segundo fontes do setor, isso vai acontecer porque alguns instrumentos operacionais ainda não foram homologados.
Por esse mesmo motivo, a aeronave presidencial A319 não pôde pousar na nova pista nesta quinta-feira (29). Com Michel Temer (PMDB) a bordo, o avião teve de descer na pista antiga. O presidente participa da inauguração do novo complexo aeroportuário de Vitória.
O pouso na nova pista somente será liberado para helicópteros e aviões de pequeno porte. O procedimento é o inverso do que estava planejado. A intenção era que os voos comerciais, em aviões de carreira, pousassem e decolassem da nova pista já a partir desta sexta-feira, enquanto as aeronaves de pequeno porte operassem apenas na pista antiga.
Por enquanto, aviões de grande porte poderão apenas decolar na pista recém-inaugurada.
Nesta quarta-feira (28), uma aeronave da FAB fez um pouso para teste na nova pista do aeroporto, mas a homologação necessária para que outros voos de grande porte também desçam no local ainda não foi concedida, segundo apurou a reportagem.
A Força Aérea foi procurada, mas respondeu que a definição da pista em que um avião vai pousar é de responsabilidade da Infraero.
A Infraero também foi procurada e informou que o pouso do avião presidencial seguiu definição operacional acordada entre a empresa e a FAB. Quanto ao equipamento necessário para o funcionamento da nova pista, a estatal disse que aguarda informações técnicas do Instituto de Cartografia da Aeronáutica (ICA) para a instalação e homologação dos instrumentos necessários para a realização de pousos na nova pista.
Já a Agência Nacional de Avião Civil (Anac) informou em seu site que, apesar da homologação da nova pista, as operações de pouso ficam restritas às aeronaves turbo à jato.