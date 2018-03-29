Pousos continuam a ser feitos na pista antiga do Aeroporto de Vitória

O novo Aeroporto de Vitória será aberto ao público nesta sexta-feira (30), mas os pousos dos aviões de carreira continuarão a ser feitos na pista do antigo terminal. Segundo fontes do setor, isso vai acontecer porque alguns instrumentos operacionais ainda não foram homologados.

Aeronave presidencial pousa na pista antiga no dia de inauguração do novo aeroporto Crédito: Bernardo Coutinho

Por esse mesmo motivo, a aeronave presidencial A319 não pôde pousar na nova pista nesta quinta-feira (29). Com Michel Temer (PMDB) a bordo, o avião teve de descer na pista antiga. O presidente participa da inauguração do novo complexo aeroportuário de Vitória.

O pouso na nova pista somente será liberado para helicópteros e aviões de pequeno porte. O procedimento é o inverso do que estava planejado. A intenção era que os voos comerciais, em aviões de carreira, pousassem e decolassem da nova pista já a partir desta sexta-feira, enquanto as aeronaves de pequeno porte operassem apenas na pista antiga.

Por enquanto, aviões de grande porte poderão apenas decolar na pista recém-inaugurada.

Nesta quarta-feira (28), uma aeronave da FAB fez um pouso para teste na nova pista do aeroporto, mas a homologação necessária para que outros voos de grande porte também desçam no local ainda não foi concedida, segundo apurou a reportagem.

A Força Aérea foi procurada, mas respondeu que a definição da pista em que um avião vai pousar é de responsabilidade da Infraero.

A Infraero também foi procurada e informou que o pouso do avião presidencial seguiu definição operacional acordada entre a empresa e a FAB. Quanto ao equipamento necessário para o funcionamento da nova pista, a estatal disse que aguarda informações técnicas do Instituto de Cartografia da Aeronáutica (ICA) para a instalação e homologação dos instrumentos necessários para a realização de pousos na nova pista.