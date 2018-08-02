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Juros

Poupança deve seguir crescendo com manutenção da Selic

Simulação da Anefac mostra que a poupança bate fundos de renda fixa que tem taxas maiores que 1% ao ano; Brasil terminou 1º semestre com mais de R$ 1 trilhão aplicados em caderneta de poupança

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 23:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 23:05
Banco Central Crédito: Reprodução/Web
A decisão do Banco Central desta quarta-feira, 1º, de manter os juros básicos da economia em 6,50% ao ano, dá ainda mais fôlego para a poupança no Brasil.
Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), o rendimento da poupança com o valor atual da Selic é de 0,37% por mês, ou 4,53% ao ano. O BC calcula que a inflação do ano ficará em 4,2%.
O diretor da Anefac Miguel Oliveira explica que, como investimentos nesse segmento não recebem cobrança de impostos nem de taxas de administração, os rendimentos da poupança se destacam em relação a fundos de renda fixa, que também buscam retornos com baixo risco.
De acordo com os cálculos da associação, esses fundos apenas terão rendimento maior que a poupança quando as taxas de administração forem inferiores a 1% ao ano.
> Banco Central mantém, por unanimidade, taxa Selic em 6,5% ao ano
Segundo o BC, a caderneta de poupança terminou o primeiro semestre de 2018 com dépositos de R$ 1,070 trilhão. Segundo Miguel Oliveira, esse número tende a aumentar, já que a poupança deve seguir ganhando da inflação.

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