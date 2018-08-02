Poupança deve seguir crescendo com manutenção da Selic

Banco Central Crédito: Reprodução/Web

A decisão do Banco Central desta quarta-feira, 1º, de manter os juros básicos da economia em 6,50% ao ano, dá ainda mais fôlego para a poupança no Brasil.

Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), o rendimento da poupança com o valor atual da Selic é de 0,37% por mês, ou 4,53% ao ano. O BC calcula que a inflação do ano ficará em 4,2%.

O diretor da Anefac Miguel Oliveira explica que, como investimentos nesse segmento não recebem cobrança de impostos nem de taxas de administração, os rendimentos da poupança se destacam em relação a fundos de renda fixa, que também buscam retornos com baixo risco.

De acordo com os cálculos da associação, esses fundos apenas terão rendimento maior que a poupança quando as taxas de administração forem inferiores a 1% ao ano.