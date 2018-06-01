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Multa de até R$ 9,4 milhões

Postos que não repassarem descontos serão multados, diz ministro

Multa de até R$ 9,4 milhões, suspensão temporária das atividades, cassação da licença do estabelecimento e até a interdição do estabelecimento comercial

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 23:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 23:44
Crédito: Reprodução | Twitter
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou nesta quinta-feira (31) uma série de punições aos postos de combustíveis que não repassarem ao consumidor o desconto de R$ 0,46 no preço do litro do diesel, conforme acordado pelo governo com os caminhoneiros para acabar com a greve da categoria. De acordo com o ministro, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, estabeleceu sanções por meio de uma portaria, que será divulgada nesta sexta-feira, no caso de haver denúncias de que os postos não estão repassando ao consumidor o desconto da compra do diesel, que ficará mais barata. São elas: multa de até R$ 9,4 milhões, suspensão temporária das atividades, cassação da licença do estabelecimento e até a interdição do estabelecimento comercial.
Para garantir que o alívio chegue ao consumidor, o ministro anunciou ainda que as distribuidoras e a Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes) vão assinar, na manhã desta sexta-feira, um termo de cooperação com o governo. Isso acontecerá por meio do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.
 Esse acordo de cooperação técnica obriga que chegue no consumidor esse desconto. Temos certeza que o caminhoneiro vai receber os R$ 0,46 de desconto  afirmou Padilha.

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