Postos da Grande Vitória já não têm combustível para vender Crédito: Fernando Madeira | GZ

Vários postos da Grande Vitória já estão sem gasolina. Em um posto de Vila Velha, por exemplo, a gasolina acabou desde terça-feira (10). Há previsão de que navio que faz distribuição de combustível no Espírito Santo atraque no Porto de Tubarão nesta quinta-feira (12).

Segundo o gerente operacional do Posto Moby Dick, Gildenei Torres, há expectativa que o abastecimento acabe ainda na noite desta quarta-feira (11). "O estoque está muito baixo e não há previsão de regularizar o repasse", disse.

O gerente do Posto Enseada, em Vitória, informou que o combustível no estabelecimento acabou por volta das 14 horas. Em Cariacica, o Posto McLaren também já está sofrendo com a falta de combustível.

PREÇOS

Quem está sofrendo na hora de abastecer é o motorista, que reclama que o valor disparou. Rodrigo Silva, que é motorista particular, desabafou que os postos sempre descontam no consumidor quando tem problema de abastecimento.

"Está acabando a gasolina e o posto aumenta o preço para vender menos e não ficar sem", disse.

Um outro motorista, o Marcos Pinheiro, contou que em um posto de Cristóvão Colombo, em Vila Velha, o preço subiu mais de 40 centavos em um dia.

"Tem posto que está aplicando aumento abusivo. Ontem na madrugada, eu abasteci a R$ 3,69. À tarde já estava R$ 4,17. Quarenta e oito centavos em um dia. É um absurdo"

RESPOSTAS

A Petrobras Distribuidora, subsidiária da Petrobras, assume que pode ter um problema pontual em alguns postos, devido ao atraso na chegada de combustível por via marítima. Disse porém que vem transferindo volumes de pólos alternativos, por via rodoviária, e que a programação de entregas será normalizada. O problema é que trazer o combustível por caminhão pode encarecer ainda mais os derivados do petróleo. A Vale, responsável pelo porto de Tubarão, garantiu que não há nada de anormal nas atracações de navios. A assessoria de imprensa da Transpetro, outra subsidiária da Petrobras, responsável pelo transporte marítimo do combustível, também disse, por telefone, que o navio que traz a gasolina não tem nenhum problema, que desconhecia qualquer contratempo com o porto e que o deslocamento seguia o cronograma da Petrobras.

SINDICATO DOS POSTOS

Já o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) criticou a falha na distribuição de combustíveis e disse que falta transparência dos agentes logísticos, que "não dão explicações claras para o desabastecimento", gerando prejuízos para o consumidor e para os revendedores. O sindicato diz que os postos são colocados sob suspeita pelo consumidor, mas também são vítimas. Sobre o aumento nos preços, afirmou que o mercado é livre, que o preço depende única e exclusivamente de cada revendedor individualmente. "Tratar sobre essa questão, merece cautela. Antes de afirmar que houve aumento ou relacionar à falta de produto é prudente entender qual preço estava sendo praticado antes e quando se deu a alteração no preço de venda", diz nota enviada.